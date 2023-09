Appassionati di Royal Enfiled, scaldate il motore! Dopo l’eccezionale successo dei raduni nazionali Spring Starter e Summer High, realizzati quest’anno con la community Royal Enfield, torna il ONE RIDE, il più importante raduno mondiale degli appassionati dell’iconico marchio. Appuntamento per domenica 17 settembre 2023.

Un raduno globale

In Italia, in perfetta contemporanea, saranno oltre 80 motoraduni dedicati in esclusiva alle moto Royal Enfield, tutti concentrati in un’unica incredibile giornata. Gli evneti animeranno e coloreranno le strade della maggior parte delle città della nostra penisola. La community Royal Enfield è infatti uno dei punti di forza del marchio e durante il One Ride. Giunto quest’anno alla dodicesima edizione, diventerà, ancora una volta, protagonista di un’occasione motociclistica meravigliosamente coinvolgente. Storie, fascino, uno stile senza tempo per tante avventure in giro per il mondo.

Sostenibilità ambientale

Il One Ride di domenica 17 settembre, sarà di nuovo l’occasione per ricordare l’impegno che Royal Enfield attua ogni giorno a favore della sostenibilità ambientale. Tramite la partnership con Treedom, infatti, per ogni moto venduta, regala un albero ad ogni nuovo cliente. In questo modo contribuendo ad alimentare la crescente “Foresta Royal Enfield”, che garantisce un futuro alle comunità rurali di diversi Paesi del mondo. Il risultato sarà l’abbassamento dei livelli di CO2 nell’atmosfera. Questa iniziativa, in primis, sostiene direttamente tante comunità agroalimentari dislocate in tutto il mondo, anche in Italia. E’ anche un modo esplicito per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi di ecosostenibilità di interesse collettivo, su cui l’azienda si impegna attivamente fornendo ogni giorno il proprio contributo verso un obiettivo grandioso quanto indispensabile: #LeaveEveryPlaceBetter.

Ecco dove e come partecipare

Per scoprire tutti i motoraduni One Ride in programma per domenica 17 settembre 2023, visita il calendario Rides&Club a a questo link