MotoGP, Brad Binder “Pedrosa ci ha portati ad un altro livello”

Se guardiamo il weekend a Misano, per Brad Binder possiamo parlare di due facce. Un 5° posto nella MotoGP Sprint, dietro a Dani Pedrosa, mal bilanciato dall’errore nella gara di domenica, quando stava cercando di riprendere il trio Ducati al comando, non andando poi oltre il 14° posto. Il giorno dopo ecco la giornata unica di test ufficiali, chiusa in P3, e Binder ha attirato l’attenzione in particolare con una carenatura nera ed il ‘ritorno’ all’acciaio. Qui un dettaglio delle prove svolte dall’unico pilota KTM certo del suo 2024.

Le prove svolte

“All’inizio il circuito era molto sporco, c’è voluta la prima ora per pulirlo un po'” ha raccontato in seguito Binder. “Ma è stata una giornata positiva: ho realizzato tanti giri, provando varie cose come diversi set up.” L’attenzione però verte appunto su questa novità qui in alto, non l’unica. “Ho testato due o tre telai diversi” ha infatti dichiarato il #33 di KTM. “Come sempre per tutti ci sono i lati positivi, come il miglioramento in curva od un maggior grip, e quelli negativi: fare una combo sarebbe perfetto.” A referto anche i test con le novità Michelin: “Ho provato la nuova posteriore in particolare. Niente di speciale, ma c’è da dire che la pista era molto calda e dopo una gara c’è sempre tantissimo grip. Devi sempre pensare più di una volta a quello che provi.”

Binder loda Pedrosa

La presenza in pista del collaudatore di lusso di casa KTM è stata il centro di tante discussioni. Il precedente a Jerez, quando ha chiuso 6° e 7°, era sufficiente per porre Dani Pedrosa al centro dell’attenzione anche verso Misano. Il tre volte campione non ha deluso le aspettative, anzi le ha superate: domenica si può dire che ha salvato lui il bilancio KTM, visto l’errore di Binder e Miller sfortunatamente colpito da Pirro. Come valuta la presenza del tester spagnolo in pista con gli ufficiali? “È stato fantastico avere Pedrosa con noi” è la risposta di Brad Binder. “Abbiamo tutti fatto un po’ fatica, ma lui era sempre lì ed abbiamo potuto usare i suoi dati: ci ha aiutato a passare ad un altro livello. Peccato non aver finito bene domenica…”

Foto: Valter Magatti