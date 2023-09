F1 GP Singapore 2023: orari TV e streaming su Sky, Now e TV8

Il Gran Premio di Singapore è il sedicesimo appuntamento del calendario di F1 2023 e andrà in scena in questo weekend. Ovviamente, il favorito per la vittoria sarà nuovamente Max Verstappen. A Monza ha vinto per il decimo GP consecutivo, stabilendo un nuovo record. Il titolo è un discorso che riguarda solamente lui, non c’è speranza per nessun altro.

F1 2023: classifica piloti e costruttori

Verstappen si presenta a Marina Bay da assoluto leader della classifica con 364 punti, contro i 219 del compagno di squadra Sergio Perez. Red Bull spera di fare doppietta a fine campionato, però Fernand Alonso e Lewis Hamilton sperano di insidiare il pilota messicano. Più distanti le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, così come la Mercedes di George Russell. Questo terzetto lotta per la quinta posizione della classifica, al momento.

CLASSIFICA PILOTI

Max Verstappen 364 punti Sergio Perez 219 Fernando Alonso 170 Lewis Hamilton 164 Carlos Sainz 117 Charles Leclerc 111 George Russell 109 Lando Norris 79 Lance Stroll 47 Pierre Gasly 37 Esteban Ocon 36 Oscar Piastri Alexander Albon 21 Nico Hulkenberg 9 Valtteri Bottas 6 Zhou Guanyu 4 Yuki Tsunoda 3 Kevin Magnussen 2 Logan Sargeant 0 Liam Lawson 0 Nyck De Vries 0 Daniel Ricciardo 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Red Bull 583 punti Mercedes 273 Ferrari 228 Aston Martin 217 McLaren 115 Alpine 73 Williams 21 Haas 11 Alfa Romeo 10 AlphaTauri 3

GP Singapore: dove vederlo in diretta TV e streaming

Il GP di Singapore 2023 sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport F1, mentre per lo streaming saranno a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Invece, il canale in chiaro TV8 trasmetterà solo in differita qualifiche e gara. Di seguito il programma completo con gli orari del weekend.

Venerdì 15 settembre

11:30-12:30 – Prove Libere 1

15:00-16:00 – Prove Libere 2

Sabato 16 settembre

11:30-12:30 Prove Libere 3

15:00-16:00 Qualifiche

Domenica 17 settembre

14:00 Gara

