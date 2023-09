Partecipare alla HAT 2023: che avventura per Jacopo Zizza

Jacopo Zizza, per anni pilota e team manager del Mondiale Endurance, oggi commentatore tecnico su Eurosport proprio del FIM EWC, si è cimentato lo scorso fine settimana nella celebre HAT 2023. Una competizione unica nel suo genere, raccontata filo e per segno in questo suo diario. All’insegna di quanto sia stata una vera avventura di passione motociclistica.

Di Jacopo Zizza

Partecipare alla HAT? Che avventura!! Non posso non iniziare ringraziando gli organizzatori e Nicola Poggio per questa opportunità, così come ad Ennio Marchesin per avermi messo a disposizione una SWM Six6 500. Di fatto, che cos‘è la Hat Sanremo-Setriere? HAT sta per “Hard Alpi Tor” ed è il più grande evento in Europa di Adventuring. Si tratta di cavalcata attraverso le Alpi di Liguria e Piemonte, da affrontare senza ambizione agonistica, ma con la voglia di scoprire sterrati a fondo naturale, godendo di scenari diversi con la possibilità di vivere la natura incontaminata e realtà storiche affascinanti e sconosciute.

Per la 15^ edizione complessivamente si è registrata l’adesione di 530 moto al via.

Perché ho partecipato?

Perché da sempre mi piacciono le sfide. Da quando ho smesso con la pista, mi piace esplorare nuovi scenari e vivere la moto col puro piacere di godermela. Erano già un paio d’anni che mi balzava in testa l’idea di partecipare, ma poi c’era sempre qualcosa che me lo impediva. Con gli occhi di chi si affaccia ad un mondo sconosciuto devo dire che mi è piaciuto tutto. L’organizzazione: perfetta e sempre presente pronta a risolvere ogni criticità che si presentavano, ho trovato tutte le caratteristiche positive di quanto letto delle passate edizioni.

Premetto che per me era il debutto in una manifestazione di questo genere e la mia esperienza di fuoristrada era proprio minima. La scelta di partecipare con Swm è dovuta al fatto che, da sempre, voglio partecipare ad eventi con marchi di Varese. Risaputo come, nella mia città ci sono tante realtà importanti, la cui storia va a volte solo rispolverata.

Entrando nel paddock, nonostante non conoscessi nessuno, ho avuto l’idea di non essere solo. Sarà che la mia Swm era una mosca bianca in mezzo a tutte le moto specialiste o con nel DNA lo sterrato. Quanta gente è venuta a guardarla con curiosità… penso che siamo stati l’accoppiata più “simpatica o improponibile” del paddock, soprattutto per l’iscrizione alla categoria extreme 1000!

Sono partito alle 23 di sabato e con Marco e Alessandro, due ragazzi conosciuti sul posto, abbiamo fatto squadra. Ci siamo avventurati lungo il percorso, a loro l’onere di facilitarmi la vita seguendo le tracce sul navigatore e di aspettarmi. Guidare nei boschi, al buio, con una moto sconosciuta e dopo due anni dai miei ultimi chilometri di sterrato è stato tutto da scoprire. Dovevo ri-sbloccare la mappa off nella mia testa, soprattutto per non guidare troppo teso al fine di risparmiare energie. Pochi metri e la testa era già quella giusta. Ho rivissuto molti ricordi delle gare al buio, col gioco di luci dei fari di chi ti sta dietro a confondere le linee. Che magia!

Riposare? Dopo la nottata insonne, con mini pause caffè lungo il percorsi, ci siamo coricati alle 8 per un’oretta in mezzo in pieno bosco. Nella seconda nottata, con altri partecipanti, ci siamo ritrovati sotto a dormire in un parcheggio di una ditta messo a disposizione. Talmente stanchi che nessuno si è lamentato della durezza dell’asfalto.

Cosa mi resta di questa avventura?

La bellezza dei paesaggi, il profumo del sottobosco condito dalla fatica, quella soddisfazione che ho provato godendomi l’alba sperduto in qualche posto lungo le Alpi marittime, per essermi meritato quei primi raggi del sole, che han portato ad un nuovo giorno di fatica, condivisione e sorrisi.

Photo Credit Marco Cappelli

