Jorge Martin campione e Marquez-Ducati: Dall’Igna vuota il sacco

Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2023 è stato positivo per Ducati, che ha messo tre Desmosedici sul podio sia nella sprint race sia nella gara lunga. Jorge Martin ha fatto doppietta, mettendosi dietro entrambe le volte Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia. Gigi Dall’Igna e tutti nel reparto corse ducatista possono essere soddisfatti dei risultati conseguiti a Misano.

MotoGP, Martin può vincere il titolo: parla Dall’Igna

Martin si è portato a -36 punti da Bagnaia e può legittimamente pensare di lottare per il titolo MotoGP. Ha detto lui stesso di non sentire pressione, non correndo per un team factory, però la classifica dice che i giochi sono aperti. Dall’Igna a La Gazzetta dello Sport ha spiegato che lo spagnolo ha le chance di farcela: “Jorge certamente può vincere, non c’è dubbio. Finché io sarò qui, darò sempre ai miei piloti la migliore moto per giocarsi la posizione che meritano. Poi dipenderà da loro. Voglio che Martin continui ad avere fiducia in Ducati e in me“.

Più di qualcuno pensa che sia difficile che Ducati conceda la possibilità di vincere a un pilota che corre per una squadra satellite, però il direttore generale smentisce tale ipotesi. È chiaro che la priorità di un costruttore è vincere con il proprio team ufficiale, vedremo come si evolverà la battaglia per la corona iridata MotoGP 2023.

Marquez su una Ducati?

Da settimane si parla della possibilità che Marc Marquez guidi una Ducati nel 2024, approdando nel team Gresini. Non è ancora chiaro cosa succederà. Dall’Igna sul tema è stato abbastanza chiaro: “Come in tutte le cose, ci sono dei pro e dei contro. Credo che il pianeta Ducati, in questo momento, sia veramente bellissimo e tutti stanno bene. Non vorrei rovinare l’armonia che c’è“.

L’ingegnere veneto non sembra particolarmente favorevole all’eventualità che Marquez salga su una Desmosedici GP. Infine, ha anche risposto all’ipotesi di una ricca offerta da Honda per aiutare Marc a tornare a vincere con il marchio giapponese: “Sarebbe una bella sfida da accettare. Ducati deve preoccuparsi? No, direi di no“.

Foto: MotoGP