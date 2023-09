MotoGP, Jorge Martin: “Vincere il titolo? Non sono un pilota ufficiale”

Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi non erano al meglio fisicamente, ma quello che ha fatto Jorge Martin a Misano merita enormi complimenti. Si è preso con merito pole position, sprint race e gara completando un weekend da sogno su una pista che un po’ temeva. Adesso in classifica è a -36 dalla vetta, quindi in piena corsa per il titolo MotoGP 2023.

MotoGP Misano, Martin felice del suo successo

Martin al termine della gara ha raccontato a Sky Sport MotoGP le sue emozioni: “È stata una corsa complicata, una delle più fisiche della mia vita. All’inizio non riuscito ad andare via, sapevo che oggi Pecco e Marco sarebbero stati più forti rispetto a ieri. Pecco inizialmente era vicino, poi ha iniziato a soffrire e allora ho spinto al limite come in qualifica. Fantastico vedere che il gap aumentava, però a un certo punto non aumentava più e Bezzecchi si stava avvicinando. Avevo un po’ di margine ed è stato fantastico vincere in Italia con un marchio italiano, vicino a casa della Ducati. Sono contento per la squadra, stiamo facendo un grande lavoro“.

Jorge si sta trovando molto meglio con la Desmosedici GP23 rispetto alla GP22, un cambiamento che lo ha reso più forte: “Se l’anno scorso finivo a 20 secondo e adesso vinco, non è una cosa che dipende solo dal pilota. Io sono migliorato un po’ e avevo delle informazioni che ho studiato per questo fine settimana, perché pensavo che questa sarebbe stata la pista più difficile della stagione. Invece, assieme al Sachsenring in Germania, è stata la migliore. Sono molto contento, adesso cambia molto la mia mentalità per le altre piste, perché adesso posso pensare di vincere sempre“.

Jorge non vuole pensare al titolo MotoGP

Anche se la classifica si è messa decisamente bene, il pilota del team Prima Pramac non vuole concentrarsi sulla corsa al titolo: “Non ci penso. Non sono neanche un pilota factory, non ho avuto quella opportunità e dunque ho la pressione che hanno nei team ufficiali, dove hanno la responsabilità di fare bene. Io devo godermi questo momento, arriverà il momento in cui avrò quella responsabilità ma adesso voglio divertirmi, provando a vincere tutto quello che posso. Ovviamente conquistare il titolo è un mio sogno, però questa è una stagione che voglio godermi“.

Tornando al fantastico weekend di Misano, lo spagnolo ha sottolineato il feeling avuto immediatamente con il circuito intitolato a Marco Simoncelli: “Qua sono arrivato e mi sono trovato subito benissimo. Mi sono concentrato su migliorare in curva 11 e 12, dove perdevo un po’ rispetto a Marco e Pecco. Questa è una pista dove il pilota fa la differenza, perché è molto fisica. In passato non mi ero divertito molto qui, ma quest’anno sì“.

Foto: Instagram Prima Pramac Racing MotoGP