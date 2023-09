MotoGP Test Misano, Prove 2: Marini si ripete, prime novità 2024

Secondo turno con orario 14:00-18:00 per la MotoGP a Misano, conclusi così i test ufficiali della stagione 2023. Tempi più rapidi rispetto alla sessione mattutina, per quanto riguarda la prima posizione è stato un testa a testa tra Maverick Vinales e Luca Marini, finché il pilota Ducati VR46 non ha avuto la meglio per poco più di due decimi. Ecco com’è andata questa giornata unica di test MotoGP.

Qualcuno ha chiuso i test anzitempo, altri hanno continuato fino alla bandiera a scacchi. Fabio Quartararo ha testato il motore 2024, una nuova carena ed un nuovo forcellone (svolgendo prove comparative con l’attuale) portati da Yamaha per questi test, Franco Morbidelli ha testato il nuovo telaio anche un nuovo scarico. Prove di motore, elettronica e di un nuovo telaio in alluminio per Aleix Espargaro e Maverick Vinales, sotto l’occhio attento del collaudatore Lorenzo Savadori (che continua lo sviluppo del telaio in carbonio), mentre in RNF Miguel Oliveira ha provato la versione 2023 della RS-GP. Marc Marquez, dopo le prove del mattino con la nuova RC-V, ha ripreso anche la versione attuale, piazzando con questa il suo miglior tempo. Interessante osservare nel box KTM una RC16 per Brad Binder con una differente carenatura, un nuovo telaio in acciaio ed il motore 2024. Jack Miller invece ha provato la versione in carbonio utilizzata da Pedrosa nel GP di San Marino. Per i piloti MotoGP non sono mancati anche test di gomme: Michelin infatti ha portato una nuova anteriore ed una nuova posteriore per tutti.

Foto: Valter Magatti