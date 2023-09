La MotoGP è di nuovo attivissima a Misano, è infatti giornata di test sul soleggiato tracciato romagnolo. Un lunedì diviso in due turni (i dettagli), con la sessione mattutina che ha visto Luca Marini, unico pilota VR46 in azione, autore del crono di riferimento davanti al dominatore del GP Jorge Martin. Partenza un po’ in ritardo, fino a dare il via ai lavori. Ecco cosa si sa finora.

Prime prove

L’osservato speciale è in particolare Marc Marquez, ancor più dopo le dichiarazioni post GP (le sue parole). Stesso processo per lui e Joan Mir: inizio di giornata in sella alle rispettive Honda, per poi uscire col prototipo della RC-V 2024 dai colori HRC che il collaudatore Stefan Bradl ha provato per tutto il Gran Premio a Misano. Uno per ciascuno nel box Repsol, mentre il tester tedesco s’è visto in pista anche con una Honda dalla livrea nera. Nel box KTM, con Dani Pedrosa non in pista ma attento osservatore del lavoro in programma per Binder e Miller, s’è vista anche una RC16 con una carenatura differente, dalla colorazione nera.

In casa Pramac si provano un aggiornamento all’abbassatore con Martin e si svolgono prove di set up con Zarco. Il programma Yamaha riguarda motore, telaio ed aerodinamica sulla M1. Un’opera di “convincimento” per Quartararo che, come Marquez in HRC, continua a chiedere maggiori sforzi a Iwata. A referto un incidente alla curva 13 per Aleix Espargaro, tutto ok per il pilota Aprilia che stava provando un nuovo telaio in alluminio. Seguiranno anche prove col nuovo motore e di elettronica per lui e Maverick Vinales. Nel quarto d’ora finale di questa prima sessione MotoGP segnaliamo anche la caduta di Pol Espargaro, come il fratello alla curva 13 e senza conseguenze.

Foto: Valter Magatti