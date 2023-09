MotoGP, pronti per i test a Misano: programma, piloti, novità

La MotoGP non si ferma, è tempo di test. La classe regina infatti s’è fermata a Misano per una giornata molto importante, visto che si lavora soprattutto in ottica 2024. Occhi puntati in particolare su Honda e Yamaha, chiamate a sensibili passi avanti per iniziare a ricucire il divario rispetto alle tre case europee. Qualche assaggio s’è già visto nel corso del Gran Premio con i tester Michele Pirro, Dani Pedrosa e Stefan Bradl, oggi però ci pensano anche i piloti ufficiali. Due sessioni in programma, la prima con orario 9:00-12:45 e la seconda con orario 14:00-18:00.

MotoGP, chi corre

Giornata soleggiata a Misano ed una temperatura di circa 22° C per cominciare i test ufficiali della categoria MotoGP. La Rossa si presenta con una formazione incompleta: Francesco Bagnaia, stremato dopo il GP di San Marino, salta la giornata di prove, stesso discorso per Marco Bezzecchi ancora molto dolorante alla mano sinistra. Mancherà pure il collaudatore Michele Pirro: nell’incidente di ieri infatti il tester Ducati ha riportato una contusione alla caviglia sinistra. Rimarrà a riposo e tornerà in azione per il GP India come sostituto dell’infortunato Enea Bastianini. Salta i test anche Fabio Di Giannantonio, dolorante dopo la caduta di sabato e ancora con problemi ad una spalla. KTM invece ha la sua formazione ufficiale al completo, senza il tester Dani Pedrosa, autore di un fine settimana da grande protagonista ed oggi spettatore al box. Yamaha gira con Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, Aprilia ha i suoi quattro piloti al via, Honda schiera i suoi tre titolari più il collaudatore Stefan Bradl.

Cosa proveranno

Pedrosa ha girato per tutto il fine settimana con un nuovo telaio in carbonio, una novità arrivata di recente e portata a Misano. Visto quanto fatto dal collaudatore spagnolo, sembra un aggiornamento piuttosto interessante per KTM! Stefan Bradl ha provato per tutto il fine settimana il prototipo della Honda RC-V 2024, qualcosa che gli altri piloti sono curiosi di provare. Joan Mir ha ribadito l’importanza di questo test, idem Marc Marquez, che ha detto chiaramente di volere fatti e non più parole da HRC: ha commentato positivamente il 7° posto di ieri, ma ovviamente non basta ad un campione come lui. In Yamaha sono previste tante prove, dal motore all’aerodinamica al telaio: Quartararo ci spera, ha ammesso che una delusione nei test potrebbe essere determinante per i suoi programmi futuri…

Foto: Valter Magatti