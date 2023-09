Non è stato il GP di San Marino che si aspettava. Stefano Nepa, sempre nei 10 in tutti i turni, scattava dalla 9^ casella in griglia e mirava chiaramente ad una gara da protagonista. Nonostante l’ottimo scatto al via, fin da subito ha iniziato a fare fatica, non riuscendo quindi a rimanere agganciato al gruppetto dei primi e chiudendo infine fuori dai 10. Rimane la delusione per un GP di casa in cui avrebbe voluto dire la sua, ma non vuole pensarci troppo e guarda avanti. Martedì mattina dovrà fare una piccola operazione per risolvere un problema al ginocchio sinistro, poi si penserà ai prossimi round, con rinnovata determinazione a raggiungere quella zona podio che ancora sfugge. A Misano ci siamo fatti raccontare le sue impressioni dopo l’ultimo fine settimana casalingo del 2023.

Gara difficile

“Mi aspettavo una gara diversa” ha raccontato Stefano Nepa a Corsedimoto. “Venerdì e sabato abbiamo fatto un po’ di fatica, ma siamo riusciti sempre a migliorare ed avevamo le idee chiare sulle mosse giuste da fare in vista della gara. Ho fatto una bella partenza, di questo sono contento perché sono salito in 5^-6^ posizione, passando Holgado, Munoz ed altri.” Purtroppo però il pilota MTA inizia molto presto a fare fatica. “Non mi sono trovato da subito, ero in gruppo ma non riuscivo a rimanere a ruota soprattutto in accelerazione. Cercavo di recuperare in curva, ma così ho consumato un po’ troppo le gomme e ho avuto subito un calo.” Una gara al limite, rischiando anche più volte di cadere, perdendo poi posizioni. Rimane nel gruppo in lotta per la top 10, ma alla fine taglierà il traguardo in 13^ posizione.

La delusione di Nepa

Il pilota #82 non nasconde la delusione per un finale al di sotto delle aspettative. “Mi fa incavolare un sacco perché so che c’è il potenziale per fare molto, molto bene, e qui a Misano sono sempre andato fortissimo” ha ammesso. “La gara è stata velocissima, ma bisogna capire perché ogni tanto ci troviamo in queste situazioni. Non vanno bene e non ci permettono di lottare per le posizioni che contano. Come sempre ringrazio il team, stiamo facendo un buon lavoro ed alla fine siamo lì in campionato nonostante tutto.” Nepa è 9° in classifica generale, nettamente miglior italiano, parte di Angeluss MTA 3° a 30 punti da KTM Ajo al comando. Si chiude un weekend frenetico, ma l’aria di casa è sempre un’emozione. “È sempre bellissimo correre qui” ha dichiarato Nepa. “C’era tanta gente, la mia famiglia, gli sponsor… Mi spiace solo che la gara sia stata sofferta, ma ce ne sono ancora tante da disputare.”

Un nuovo intervento

“Ho fatto fatica fisicamente soprattutto a fine gara.” Ricordiamo che Stefano Nepa ancora risente di una condizione fisica non perfetta. Il recupero alla gamba sinistra fratturata a Sepang 2022 infatti è ancora in corso, ma a brevissimo torna sotto i ferri. “Mi devo operare martedì mattina” ha raccontato. “Sarà una cosa piccola e veloce. Mercoledì starò a riposo ma giovedì penso già di camminare di nuovo e fare un po’ di attività.” Nepa spiega poi il problema: “Un mesetto fa è uscito questo problema al ginocchio: una delle due viti che mi hanno messo, quella più in alto, mi tocca alcuni legamenti. Mi si infiamma sempre di più e c’è il rischio di fare più danni, quindi è il caso di fare questa piccola operazione prima dell’India. Saremo più tranquilli nelle prossime tappe.”

Foto: Valter Magatti