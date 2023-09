Moto3: David Alonso non si ferma più, capolavoro anche a Misano

È il terzo trionfo consecutivo, il 4° nelle ultime 5 gare, con l’unica “pecca” dell’incidente in Austria quando stava ancora lottando per la vittoria. Un ruolino di marcia strepitoso per David Alonso, debuttante colombiano in Moto3 ma ora capace di sbaragliare la concorrenza senza troppi riguardi. Il doppio sorpasso nel giro finale è l’ultima prova di forza del pilota Aspar, che regola così Jaume Masia e Deniz Oncu. Gara da dimenticare per il leader Moto3 Daniel Holgado fuori dai punti, indietro i piloti di casa. La cronaca della corsa al Misano World Circuit.

Moto3 Gara

Super scatto di Sasaki, ma Masia risponde subito e dopo un paio di curve è davanti. Nei guai invece Ortola, che commette un errore e finisce larghissimo al Carro, precipitando quindi in classifica. Non graffia il leader Moto3 Holgado fuori dalla top 10, cade presto Salvador, mentre lo spagnolo di Leopard non perde troppo tempo e tenta immediatamente la fuga. Per un po’ gli riesce, ma non a lungo: Oncu e Moreira in particolare in primis tornano sotto, si forma in seguito un battagliero gruppetto di nove piloti, finché non si riduce ancora, stavolta a quattro piloti, poi a tre. Arriva un Long Lap Penalty per Farioli per limiti di pista, mentre si infiamma la battaglia negli ultimi giri. In particolare all’ultimo, con un Alonso scatenato che realizza un doppio sorpasso su Masia e Oncu, cogliendo un’altra bella vittoria mondiale! Top 10 in rimonta per Romano Fenati, Stefano Nepa è 13°, il leader Daniel Holgado chiude 16°. Gli avversari stanno tornando sotto…

La classifica

Moto3 generale

Foto: motogp.com