MotoGP, Marc Marquez valuta la nuova RC-V: tre piani per il 2024

“È piuttosto differente, ma i problemi sono gli stessi: dobbiamo lavorare di più.” Marc Marquez esordisce così nel debrief svolto appena conclusa la mattinata di test MotoGP al Misano World Circuit. Stesso motore su questa RC-V, il #93 ha provato il nuovo telaio ed una nuova geometria. Confessa anche di avere tre piani davanti a sé per la stagione 2024, ma Marquez ufficializzerà la sua decisione definitiva nei prossimi GP, precisamente tra la tappa in India e quella in Giappone.

Il nuovo prototipo RC-V

Marc Marquez ha poi spiegato il suo feeling dopo i giri svolti con questa moto dai colori HRC. “È diversa a livello di posizione in sella, affronti le curve in maniera diversa… All’inizio la sensazione era un po’ strana, ma giro dopo giro è diventato tutto più naturale. Ma i tempi, ciò che conta in questo sport, sono gli stessi.” Si aspettava qualcosa di più? “Te lo aspetti, ma è la prima impressione. Abbiamo un terzo pilota che l’ha provata, ma non ho sentito i commenti prima di provarla io, per non farmi influenzare. Abbiamo cominciato in una direzione, per cambiarla un po’ e poi portarla più verso la mia direzione.”

“Alla fine è nella pratica che si vede il lavoro svolto” ha aggiunto Marc Marquez.” È una cosa diversa, ma non abbiamo trovato quello che stiamo cercando a livello di tempi.” Aggiunge poi che “Ci sono anche tanti nuovi ingegneri nel box, che lavorano da poco su questo progetto.” Alcune ‘facce nuove’ che ancora non gli sono state presentate. “C’è un processo di transizione in Honda. Ci sono tanti ingegneri nuovi, vedremo quanto riusciremo a migliorare.” Marquez ammette però che “Se questa è la base, siamo ancora lontani. Dobbiamo cambiare tante cose e Valencia non è lontana. Speriamo di fare passi avanti.”

Marquez, annuncio non lontano

“Mi è successo anche altre volte” ha continuato Marc Marquez, confrontando gli anni precedenti in Honda. “La moto è diversa, le sensazioni sono strane, ma il tempo arriva. In questo caso le sensazioni sono diverse ma il tempo è molto simile. Meglio adesso, con un certo margine di reazione per il futuro.” Conferma poi già quanto detto ieri: “Bisogna fare i compiti, il tempo passa e vuoi fatti, non promesse. Un po’ alla volta si può fare, io sono totalmente concentrato, come sempre e come sarà finché rimango in Honda.”

Immancabile la domanda sul futuro, visto che sono rincorse tantissime voci ultimamente riguardo il destino del pluricampione MotoGP. Ma c’è ora una data di scadenza per quanto riguarda la decisione finale sul suo futuro, confermata dallo stesso pilota Honda. “Deciderò tra India e Giappone” ha dichiarato Marc Marquez. “Io ho già deciso, ma non dico niente perché non è chiaro, si può sempre cambiare. Ho tre piani, ora devo scegliere quale.” Prima però bisogna concludere questi test, per poi pensare a tutto il resto. Ma la decisione finale non è lontana.