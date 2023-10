MotoGP, Jorge Lorenzo: “Marquez ha sacrificato soldi e squadra”

Jorge Lorenzo guarderà il GP di Phillip Island da commentatore TV per la spagnola Dazn e farà il tifo per il connazionale Jorge Martin. Ma riconosce a Pecco Bagnaia una qualità che contraddistingueva il maiorchino durante la carriera da pilota MotoGP: il martellare. Difficilmente il piemontese della Ducati factory commette errori e quando si piazza davanti è difficile superarlo.

Lorenzo e la sfida Martin-Bagnaia

Dopo tante indecisioni e pareri contrastanti sulla Sprint da parte dei protagonisti, la Sprint pare abbia conquistato il consenso di tutti. Jorge Lorenzo compreso. “Mi piace molto, penso sia una bella novità per il futuro della MotoGP, permette agli spettatori un weekend con più azione, anche se per i piloti raddoppia il rischio, con molto più stress fisico mentale“, ammette a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Sarebbe stata molto favorevole alle mie caratteristiche, ero molto esplosivo in partenza e nella prima parte di gara“.

Mancano cinque gare alla fine della stagione, a contendersi il titolo ci sono Francesco Bagnaia e Jorge Martin, divisi da 18 punti. Il madrileno del team Pramac era passato in testa alla classifica dopo la Sprint di Mandalika, ma un errore madornale nella gara domenicale ha riportato il torinese nei panni del leader. “Martin ha avuto troppa fiducia, e lo ha fregato. Bagnaia, a parte qualche errore come quello in India, è più freddo nei momenti chiave, ed è molto bravo a gestire il distacco… Per Martin è una lezione da imparare“.

Un errore che non scalfirà la voglia di vincere di Martin, che aveva il trionfo tra le mani, ma che consente a Pecco di scrollarsi la pressione di dosso. “Per Bagnaia ci voleva la vittoria, era giù di morale e stava avendo dubbi sulle sue capacità“.

Marc Marquez in Ducati

Dal 2024 ci sarà una grossa novità nel campionato MotoGP: Marc Marquez non sarà più un alfiere della Honda e correrà con una Ducati GP23. Per Jorge Lorenzo era una mossa di mercato risaputa ormai da tempo. “Per me era abbastanza chiaro, era sempre confuso nelle dichiarazioni. Ha preso una decisione basata sulla felicità, sul sentirsi ancora vincente… Ha sacrificato soldi, la squadra e la fedeltà alla Honda. Ma a livello sportivo la sua è una buona scelta, in Ducati andrà molto più forte“. Marc potrebbe essere un candidato per il team ufficiale nel 2025? “Se vince gare e campionato, Dall’Igna ci penserà bene a vestirlo di rosso“.

Foto: Instagram @jorgelorenzo99