Il British Superbike in Spagna: partenza 2024 a Navarra

Il BSB in Spagna? Proprio così. La stagione 2024 del più competitivo e spettacolare campionato nazionale Superbike del pianeta prenderà il via non nel Regno Unito, bensì nella penisola iberica. Sarà il Circuito di Navarra, già meta del Mondiale Superbike e del CEV, ad inaugurare la stagione 2024 nel fine settimana del 20-21 aprile, riproponendo così una tappa al di fuori dei confini britannici.

LA SCELTA DI NAVARRA PER IL BRITISH SUPERBIKE

Far correre il British Superbike a Navarra ha un duplice effetto. In primis garantire un tocco di internazionalità della serie, dopo che già nel recente passato il BSB ha corso in Irlanda (a Mondello Park) ed in Olanda (ad Assen dal 2012 al 2019). In seconda battuta, in un certo senso si correrà “in casa”. L’impianto è passato infatti sotto la gestione di MotorSportVision, a sua volta promoter del BSB, che garantirà la disponibilità dell’impianto anche per i test pre-campionato dal 16 al 19 aprile.

11 ROUND NELLA STAGIONE 2024

Dopo Navarra, il BSB correrà ad Oulton Park per il primo Bank Holiday Weekend (si correrà anche di lunedì) della stagione. Rispetto agli ultimi anni il calendario non subisce sostanziali modifiche, se non per l’ingresso proprio della tappa in Spagna. A farne le spese Silverstone, non più parte dello schedule del British Superbike.

IL CALENDARIO 2024 DEL BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

20-21 aprile: Navarra

4-6 maggio: Oulton Park

17-19 maggio: Donington Park GP

14-16 giugno: Knockhill

5-7 luglio: Snetterton

19-21 luglio: Brands Hatch GP

9-11 agosto: Thruxton

24-26 agosto: Cadwell Park

13-15 settembre: Oulton Park

27-29 settembre: Donington Park GP

11-13 ottobre: Brands Hatch GP