Superbike? Endurance complementare per BMW Motorrad

L’ingaggio di Toprak Razgatlioglu comporterà per BMW Motorrad oneri ed onori nel Mondiale Superbike 2024. La casa dell’Elica, giocoforza, si presenterà ai nastri di partenza con ben altri presupposti rispetto alle ultime stagioni, tanto da dover attuare una sorta di rivoluzione interna per lottare ai vertici. Tuttavia, in quel di Monaco di Baviera, da anni esiste un progetto complementare che sta portando risultati e soddisfazioni. L’impegno nel Mondiale Endurance FIM EWC giova eccome a BMW Motorrad, tanto da archiviare nel 2023 la sua miglior stagione di sempre.

ENDURANCE E SUPERBIKE IMPORTANTI PER BMW MOTORRAD

Con investimenti decisamente inferiori rispetto al programma World Superbike, BMW Motorrad nelle corse motociclistiche di durata sta raccogliendo risultati e performance, tanto da ritenere questo impegno sostanzialmente alla pari dell’analogo progetto WorldSBK. Il responsabile Marc Bongers è sostanzialmente presente a tutti gli eventi previsti dal calendario al seguito dello squadrone BMW Motorrad World Endurance Team, struttura ufficiale a tutti gli effetti. Dal Mondiale Superbike è stata inoltre mutuata, dal 2019 a questa parte, la medesima filosofia: Team Factory con investimenti e sviluppo di BMW Motorrad Motorsport, ma gestione di una struttura esterna. Di SMR (Shaun Muir Racing) in Superbike, della MRP (Motorcycle Racing Parts) di Werner Daemen nel FIM EWC.

A 21 PUNTI DAL TITOLO

Il BMW Motorrad World Endurance Team debuttò in occasione del Bol d’Or 2019, conquistando nel 2021 la prima vittoria (alla 6 ore di Most) ed il secondo posto in campionato. Lo scorso anno è arrivato inoltre il primo hurrà in una 24 ore (a Spa Francorchamps), mentre in questo 2023 la costanza di rendimento. Terzi sì in campionato, ma a 1 punticino dai vice-Campioni di Yoshimura SERT Suzuki, 21 dai Campioni del Mondo di YART Yamaha. Inoltre la M 1000 RR #37 ha concluso sul podio in tutte e tre le 24 ore (Le Mans, Spa, Bol d’Or) previste dal calendario, centrando inoltre un’insperata Top-5 alla 8 ore di Suzuka, portando gli pneumatici Dunlop nelle posizioni che contano in un feudo Dunlop.

CONFERMA DEI PROGRAMMI 2024

L’annuncio è atteso soltanto per le prossime settimane, ma in casa BMW Motorrad #37 non dovrebbero esserci sostanziali cambiamenti nella line-up di piloti. Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik e Jeremy Guarnoni si alterneranno in sella alla M 1000 RR ufficiale, trio competitivo e già “rodato” per condurre la casa di Monaco di Baviera al primo titolo EWC della propria storia.