BMW Motorrad: la rivoluzione per Toprak è iniziata

Contestualmente ad un ingaggio che lo renderà tra i motociclisti più pagati al mondo, Toprak Razgatlioglu per accettare la sfida BMW Motorrad per le prossime stagioni del Mondiale Superbike ha chiesto ed ottenuto determinate garanzie. Di sviluppo della M 1000 RR, di riorganizzazione interna per sopperire ad alcune criticità evidenziate in questi anni, non da meno una ricca campagna-acquisti di tecnici e meccanici che contribuiranno alla casa dell’Elica. Questa rivoluzione ha sortito i primi effetti immediati, con Monaco di Baviera che si è ristrutturata in ottica 2024, definendo oltretutto l’istituzione di un Test Team.

RIORGANIZZAZIONE BMW MOTORRAD

Se Marc Bongers resterà il #1 di BMW Motorrad Motorsport, due distinte (nuove) figure risponderanno sul da farsi da qui in avanti. Christian Gonschor è il nuovo Direttore Tecnico, al quale spetterà il compito di far da tramite tra l’azienda, reparto corse e le squadre di riferimento (SMR e MGM del Mondiale Superbike, MRP del FIM EWC) impegnate in pista. BMW Motorrad Motorsport ha inoltre dato vita ad un reparto “Custumer Racing” rivolto ai clienti sportivi attivi nei più importanti campionati motociclistici nazionali ed internazionali, fornendo loro supporto ed un continuo scambio-dati funzionale ad accrescere la competitività della M 1000 RR.

ARRIVA UN TEST TEAM BMW MOTORRAD

Riorganizzazione interna a parte, la novità più significativa riguarda l’istituzione di un vero e proprio Test Team, colmando una lacuna che rappresenta un’anomalia per un costruttore ufficialmente impegnato nel motociclismo ad alti livelli. Il BMW Motorrad Motorsport Test Team sarà diretto dallo stesso Christian Gonschor, presumibilmente individuando in Leon Haslam il profilo congeniale per portare avanti lo sviluppo della M 1000 RR Superbike.

CAMPAGNA ACQUISTI

Questa rivoluzione si estenderà ad una campagna acquisti volta a rafforzare in primis il team SMR (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Dato per certo l’ingaggio di Phil Marron che seguirà Toprak Razgatlioglu in qualità di capo-tecnico, proseguono le trattative per assicurarsi altre figure-chiave volte ad offrire il proprio contribuito per le prossime stagioni. Tecnici, meccanici, con un occhio di riguardo ad ingegneri elettronici, un’area ritenuta tra le principali criticità del progetto BMW Superbike.

TOPRAK PUNTO FERMO DEI PILOTI BMW MOTORRAD

Toprak Razgatlioglu sarà chiaramente la punta di diamante del progetto, con Garrett Gerloff a sua volta già sotto contratto anche per il 2024. Entro domenica è atteso inoltre l’annuncio su cosa farà Scott Redding, se far valere o meno l’opzione a suo favore (probabile) con estensione dell’attuale accordo fino al termine della stagione 2025 compresa.