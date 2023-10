Moto2, Celestino Vietti ci prova in Australia “Non ancora al 100%”

È passato meno di un mese dall’infortunio, ma Celestino Vietti è determinato a competere nel GP Australia. Certo dovrà attendere l’idoneità (stanotte per l’Italia) per essere sicuro, ma il pilota Fantic è pronto a misurarsi in sella alla sua KALEX Triumph in occasione del 16° round della stagione. Affiancherà per la prima volta il nuovo arrivato Mattia Casadei, subentrato in corsa a Borja Gomez.

Crescita interrotta

Un infortunio che è arrivato proprio quando Celestino Vietti stava mostrando interessanti segnali di crescita. La vittoria al Red Bull Ring ed il podio a Misano non sembravano casi isolati, ma parte di un processo di ritorno al vertice, purtroppo però interrotto. Nel maxi incidente al via della corsa in India è stato proprio Vietti ad avere la peggio: una frattura all’osso pelvico, una seconda fattura in prossimità dell’osso sacro, un ematoma alla spalla. Non proprio una situazione semplice a questo punto della stagione, con tante gare vicine.

Vietti al rientro

“Celin” però ora ci vuole riprovare ed è in Australia, certamente non per fare da spettatore. “Stare a casa a guardare correre gli altri è dura” è infatti il primo commento di Celestino Vietti. “Non sono ancora al 100% della condizione fisica, ma ora va meglio. Spero di riuscire a girare senza troppi problemi, anche perché la pista mi piace ed è bello correre a Phillip Island. Speriamo anche nel meteo perché può essere un’incognita. Ma intanto sono contento di essere qui e di riabbracciare il team.“

Foto: Fantic Motor