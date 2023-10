Per il secondo GP consecutivo il campione MotoGP in carica non accede direttamente alla Q2. Francesco Bagnaia risale ma non basta, è il primo degli esclusi dalla top 10 e dovrà quindi disputare la prima sessione di qualifiche. Una fatica in più con il diretto rivale Jorge Martin che invece rientra senza difficoltà, subito dietro alla coppia KTM Factory ed a Maverick Vinales. Il sabato a Phillip Island si preannuncia impegnativo e già ricco di sorprese… Ci sarà anche Marc Marquez caduto di nuovo (25° incidente del 2023), vedremo poi se i FIM Stewards prenderanno provvedimenti per l’episodio tra Quartararo e Augusto Fernandez. Ecco com’è andata la sessione determinante in ottica qualifiche.

MotoGP GP Australia, gli orari TV e streaming

MotoGP, chi va in Q2?

Il turno più lungo, ma anche il più importante per la classe regina, visto che qui si decidono i 10 nomi che accedono direttamente alla seconda sessione di qualifiche. Partono alla grande tutte le KTM/GASGAS, non mancano le Ducati (non quella del campione MotoGP) e le Aprilia, mentre Marc Marquez è appena fuori dai 10. La situazione per lui si complica in breve tempo: dopo il “record” nelle Prove 1 il pluricampione Honda ritocca il primato di cadute, nonostante il tentativo di salvataggio…

Nel quarto d’ora finale però ecco che torna in alto il pilota già dominatore delle prime prove del venerdì, determinato a confermarsi. Jorge Martin piazza la zampata nel quarto d’ora finale, in seguito “dà un’occhiata” all’avversario diretto Bagnaia, seguendolo per un po’, per poi sganciarsi e fare i suoi giri da solo. A differenza del pilota piemontese non ha difficoltà a conservare la top 10, Bagnaia invece sbaglia ancora e non ci arriva neanche, rimane di nuovo fuori! Da segnalare anche la rabbia di Quartararo, stavolta non per i suoi tempi ma perché ostacolato da Augusto Fernandez, lento in traiettoria, proprio nell’ultimo tentativo utile. Potrebbe arrivare una sanzione per il rookie spagnolo, che non si stava comportando male a livello di tempi.

La classifica

I settori di riferimento

Foto: motogp.com