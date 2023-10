MotoGP, Di Giannantonio dentro o fuori: “Ho un’offerta dal bar”

Repsol Honda ha accantonato l’ipotesi Johann Zarco per sostituire Marc Marquez nella stagione MotoGP 2024. Una sella non facile quella del fuoriclasse passato in Ducati Gresini, dal momento che HRC vorrebbe proporre un contratto di un solo anno. Fallito l’assalto a Maverick Vinales, gli occhi restano puntati su Miguel Oliveira, ma nel mirino c’è anche Fabio Di Giannantonio. Per il pilota romano sarebbe un’ottima chanche per restare e rilanciarsi nel Mondiale.

Ad un passo dal podio a Mandalika

Ha ottenuto il suo miglior risultato in MotoGP nell’ultimo Gran Premio dell’Indonesia chiudendo in quarta posizione, ma non ha una moto per il 2024. Fabio di Giannantonio arriva motivato all’appuntamento di Phillip Island, dove spera di continuare a progredire e mantenere la tendenza al rialzo, anche se il suo posto verrà preso da Marc Marquez a partire dal test di Valencia. L’intenzione è togliersi le ultime soddisfazioni con la Desmosedici GP22 e dimostrare di potersi ancora ritagliare un angolo di box in MotoGP. “L’anno scorso non ero molto veloce, ma mi sono divertito e penso che quest’anno potrò essere più veloce grazie ai progressi che abbiamo fatto. Cercheremo di ripetere quello che abbiamo fatto nelle ultime gare o almeno di essere abbastanza competitivi da lottare per entrare nella top 10“.

La vicenda mercato

Sono giorni frenetici per ‘Diggia’ e il suo agente Diego Tavano, alla ricerca di un contratto che consenta di permanere in MotoGP anche il prossimo anno. Per adesso non ci sono offerte, ma la speranza resta accesa. “Ho sempre cercato di progredire per essere un pilota migliore e più veloce. Non è stato facile, ma fa parte del gioco. Il nostro obiettivo e la nostra unica possibilità di vendetta è essere veloci in pista. Al momento ho un’offerta per lavorare al bar vicino al circuito (ride). È uno scherzo, ma stiamo lavorando sul mio futuro e sono sicuro che stiamo facendo un buon lavoro per assicurarmi un futuro brillante“.

Di Giannantonio sogna la Honda

I giochi di mercato sono imprevedibili, con la Honda che sta cercando la miglior soluzione per sostituire Marc Marquez. Oliveira è la prima scelta, ma l’affare potrebbe non andare a buon fine. “Sembra che la Honda abbia un posto libero“, ha affermato Fabio Di Giannantonio, che non ha ancora ricevuto alcuna chiamata dalla Honda, anche se non esclude che lo vedremo su una RC213V. “Il mio obiettivo è restare in MotoGP, quindi se c’è un posto libero all’HRC, perché no? In questo paddock non si sa mai e sembra che ci possano essere anche altre possibilità. Quando tutto sarà più chiaro vedremo quale potrebbe essere la soluzione più adatta al mio stile di guida e ai miei progetti futuri“.

Le soluzioni extra MotoGP

Nella peggiore ipotesi il pilota Gresini dovrà valutare altre categorie, come la Moto2 o la Superbike. Il 2024 potrebbe essere un anno di transizione per poi ritornare in MotoGP. Sebbene sia difficile rivedere aprirsi le porte della classe regina una volta chiuse. “Il mio agente deve preparare i piani B, C e D, ma quello di cui abbiamo parlato è restare concentrati sulla MotoGP, perché il mio obiettivo è restare qui. Se saremo sicuri di non poter continuare in MotoGP valuteremo altre opzioni. Per il momento – ha concluso ‘Diggia – il mio obiettivo principale rimane questo“.

Foto: Instagram @fabiodiggia49