Moto3 Australia: Sasaki in pole, c’è Nepa in prima fila

Stranamente il leader Moto3 non è tra i protagonisti della lotta per la pole position. Ci pensa qualcun altro, precisamente Ayumu Sasaki, che torna davanti a tutti per la prima volta dal GP di Germania, una lunga “pausa” dopo 4 pole nei primi sette round dell’anno. Joel Kelso si fa ben vedere sulla pista di casa, conquistando la seconda casella in griglia e sognando in grande, ma non è il solo. C’è infine un bel guizzo tricolore per completare la prima fila, Stefano Nepa ce la fa per la prima volta in carriera e non nasconde la speranza di tornarci anche alla fine della gara. Domenica ci attende una corsa come sempre combattuta ed interessante, meteo permettendo… Intanto rivediamo come sono andate le qualifiche.

Moto3 FP1-2-3 combinata

Munoz ha ricevuto un doppio Long Lap per l’incidente con Carraro nel corso delle Prove 2. Artigas, Toba e Whatley scatteranno dal fondo ed avranno in aggiunta rispettivamente due (lo spagnolo) ed un Long Lap (gli altri) da scontare per “lentezza in traiettoria”, ostacolando altri piloti in corsa. Nelle Prove 3 si verifica il quinto problema tecnico per un disperato Ogden, di nuovo lasciato a piedi dalla sua Honda. A referto un incidente alla curva Miller per Moreira in seguito ad un suo sorpasso azzardato all’interno su Perez. Ma è la caduta di Veijer che si rivela determinante per Holgado, che si vede cancellare il giro utile (a lui come a tanti altri lanciati sul finale) e dovrà quindi passare per la Q1! Tre italiani accedono alla Q2 diretta, non male Vicente Perez, sostituto in corsa ed ultimo dei qualificati. Ecco la classifica combinata.

Moto3 Qualifiche

Ogden non ha ottenuto un tempo cronometrato valido, il suo GP si è già concluso. Ma visti i tanti problemi si può dire che non è mai davvero cominciato… Nella prima sessione di qualifiche abbiamo anche Farioli e Carraro, ma pure Holgado a caccia di uno dei quattro posti disponibili per passare il turno. Alla fine va avanti il duo Tech3, così come Yamanaka ed infine Ortola che, nonostante un paio di rischi, riesce a piazzare un tempo utile per la top 4.

Si lotta poi per la pole position del Gran Premio d’Australia. Lavoro in tandem di Sasaki e Veijer, che permette provvisoriamente ad entrambi di conquistare la prima fila della Moto3, ma ci sono altri che si inseriscono nella lotta. Problemi per Alonso, caduto in seguito ad un fuoripista alla curva Miller, Masia invece non sta brillando in questa sessione, anzi è ai margini della top 10… Alla fine Ayumu Sasaki si prende la pole position, Joel Kelso fa gioire il suo pubblico con la seconda casella, per la prima volta c’è Stefano Nepa in prima fila!

Foto: Angeluss MTA Racing