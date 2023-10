Un record frantumato di oltre mezzo secondo per una pole position importante. Jorge Martin continua a mandare segnali di rilievo, in particolare a Francesco Bagnaia, 3° ed in prima fila. Tra i duellanti MotoGP c’è Brad Binder, che piazza la sua KTM in seconda piazza, determinato a dire la sua nella gara lunga odierna. La notizia è che il dolorante Alex Rins non è più sceso in pista: la gamba sta peggio del previsto, ora andrà a Melbourne per svolgere nuovi controlli, soprattutto una TAC a tibia e perone per valutare meglio la situazione.

MotoGP, Combinata Prove Libere

MotoGP Qualifiche

Dopo quanto successo ieri nelle Prove troviamo vari nomi di peso nella prima sessione, come quelli del campione MotoGP in carica Bagnaia, di Quartararo, di Marc Marquez. Non gli unici però che possono puntare a quelli che sono appena due posti per andare avanti. Tutti fuori da subito, non mancano anche giochi di scie e la battaglia si fa immediatamente serrata, fino alla bandiera a scacchi.

Segue la lotta per la pole position, Jorge Martin scatta a tutto gas e vola al comando col miglior giro del weekend per la MotoGP, anzi è vicinissimo al record assoluto. Si fa vedere anche Binder poco dietro, terza piazza provvisoria per Bagnaia davanti ad Aleix Espargaro, primo pilota Aprilia. Non mancano però scintille sul finale con Miller, molto deluso per la mesta 8^ casella in griglia per il suo GP di casa… Alla fine le prime tre posizioni rimarranno le stesse, ma impressiona Jorge Martin con il nuovo record assoluto per la MotoGP, di oltre mezzo secondo meglio del precedente!

Foto: motogp.com