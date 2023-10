Charles Leclerc conquista la Pole Position di Formula 1 ad Austin  

Un fenomenale Charles Leclerc conquista la Pole Position ad Austin nel GP di Formula 1 delle Americhe. Il monegasco è il più pulito sul tracciato a stelle e strisce e ciò lo premia in pieno. La prima fila viene completata da Lando Norris, che giunge a nemmeno un decimo e mezzo dal ferrarista. La seconda fila vede Lewis Hamilton precedere l’altra Ferrari quella di Carlos Sainz. Solo terza fila e sesto tempo per Max Verstappen, che si vede cancellare il suo giro finale, davanti a lui George Russell. Quarta fila tutta Alpine con Pierre Gasly davanti al compagno Esteban Ocon. La Top10 è chiusa da Sergio Perez ed Oscar Piastri.

I piloti dietro Charles Leclerc e tutta la Top10

Nella Q2 non ci sono grosse sorprese, il copione sembra seguire la giusta narrazione delle forze in griglia. Il primo tra gli eliminati è il nipponico Yuki Tsunoda, davanti alle due Alfa Romeo. Zhou precede Valteri Bottas, L’Alfa si può quindi ritenere soddisfatta avendo piazzato entrambi i suoi due porta colori almeno in Q2. Kevin Magnussen si piazza dietro i due Sauber, mentre a chiudere gli eliminati nella seconda sessione con il quindicesimo tempo ci pensa Daniel Riccardo. Quindi la seconda sessione vede come prima ed ultima eliminata una Alpha Touri.

Nella Q1 il vero disastro è quello della Aston Martin che non viene superato da nessuno dei due piloti, una forte involuzione nella seconda parte di stagione di per loro. Fernando Alonso è diciassettesimo mentre non va oltre il penultimo posto Lance Stroll. Nico Hulkenberg il primo degli eliminati, si vede togliere nel corso dell’ultimo tentativo il giro, ma sarebbe comunque stato eliminato. Il pilota di casa Logan Sargeant chiude all’ultimo posto, deludendo non poco il pubblico di casa. Eliminato nella prima fase, anche il compagno di Sargent, Alexander Albon che non va oltre il diciottesimo posto.

Griglia di partenza della Formula 1 ad Austin