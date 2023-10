ETC, Giulio Pugliese ripartenza difficile “Già carico per Valencia”

La soddisfazione alle selezioni Rookies Cup, subito dopo una ripartenza ETC difficile. Giulio Pugliese ha vissuto una settimana intensa dopo la lunga pausa del JuniorGP, purtroppo però nel round ad Aragon ha messo a referto un doppio zero. La testa è già a Valencia, chiusura di stagione e circuito sul quale in precedenza ha ottenuto i migliori risultati dell’anno. L’obiettivo minimo di Pugliese è ripetersi, oppure chissà, fare anche meglio. Si tratterà dell’ultimo fine settimana con i colori AC Racing, per saperne di più dobbiamo aspettare la conclusione dell’evento al Ricardo Tormo, in programma ad inizio novembre. Intanto però abbiamo avuto modo di sentirlo per fare il punto: la nostra intervista.

Giulio Pugliese promosso in Rookies Cup 2024. Ci racconti le tue selezioni?

Fin dal primo giorno sono stato il più veloce, mi sono trovato subito bene con la moto ed anche la pista mi piaceva molto. A fine giornata mi hanno detto che ero passato, ci sono poi state le finali e, anche se mi sentivo bene ed ero sempre tra i primi, non sono stato il più veloce. Alla fine però mi hanno selezionato.

È l’obiettivo in un evento del genere, ma te l’aspettavi?

Non mi aspettavo di essere così veloce, ma devo dire che un po’ ero sicuro di farcela.

È stato a ridosso della ripartenza del JuniorGP, un po’ troppo di corsa?

È stato tutto un po’ strano, praticamente ho fatto tutta la settimana in moto. Visto poi che mi avevano preso siamo tornati un po’ tardi… Infatti siamo arrivati in hotel alle tre di notte e il giorno dopo dovevo girare ancora! Ma alla fine non mi sono sentito stanco, ero carico.

Giulio Pugliese alle selezioni Rookies Cup

Giulio Pugliese, è ripartita l’ETC. Purtroppo non è andata benissimo ad Aragon, giusto?

Giovedì era andata abbastanza bene, anzi nei primi 2-3 giri è stato un po’ strano perché ero abituato con la moto della Rookies Cup, poi però ho fatto un buon tempo. Venerdì abbiamo fatto un po’ più fatica ma non eravamo tanto distanti dai primi.

Tocca poi ai turni per decidere la griglia di partenza.

Sabato la qualifica 1 è andata bene, ma sapevamo di poter migliorare, anche perché avevamo un’altra gomma nuova. In qualifica 2 invece ci sono stati problemi e non sono riuscito a sfruttare la gomma: sono riuscito poi a migliorarmi, ma solo con gomme usate e alla fine non è andata come volevamo.

Partenza piuttosto arretrata per te, non è stato facile in gara.

Diciamo che mi aspettavo qualcosa di più, ma partendo in 26^ posizione non era facile risalire fino alla top 10. In gara 1 me la stavo giocando nel secondo gruppo finché all’ultimo giro, quand’ero attorno alla 13^ posizione, purtroppo sono stato centrato da un altro pilota e non sono riuscito a finire la corsa. La seconda gara è stata più o meno uguale alla prima, però almeno questa sono riuscita a finirla. Diciamo che non è andata perfettamente… Pensiamo a Valencia sono ancora più carico e non vedo l’ora.

Quali sono le aspettative per l’ultimo round della stagione?

Su quel circuito ho già tanta esperienza, ci ho disputato tre gare e mi sono sempre sentito molto bene. Ci sono già stato per il secondo round dell’anno ed abbiamo ottenuto dei bei risultati, ho chiuso 5° e 8°. Credo di poter fare di nuovo molto bene!

Giulio Pugliese, come valuti quest’anno ormai quasi concluso? E per il 2024?

In alcuni casi non siamo stati fortunati, come appunto ad Aragon, ma nel complesso mi aspettavo un po’ di più da me, avrei potuto fare meglio. Per il 2024 abbiamo già deciso: non sarò più con AC Racing, il resto lo diremo dopo il round a Valencia.