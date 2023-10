MotoGP, Vinales riprova l’assalto al record: “Ho un’opportunità”

Maverick Vinales ha tutte le intenzioni di essere un grande protagonista del Gran Premio d’Australia. Il suo venerdì di prove MotoGP si è concluso con un buon terzo tempo. Sabato sarà importante fare delle altrettanto buone qualifiche e conquistare una posizione in griglia che gli consenta di non avere una partenza troppo problematica. Lo spagnolo ha grande voglia di vincere la sua prima gara con l’Aprilia e di diventare il primo in MotoGP a trionfare con tre marchi differenti. Un record che può raggiungere anche Jack Miller, oggi secondo con la KTM.

MotoGP Australia, Vinales contento della sua competitività

Vinales a Sky Sport MotoGP si è detto contento di questa giornata a Phillip Island, però ha un appunto da fare sul tracciato: “Quest’anno la pista ha molti buchi. Non sappiamo perché, ne ho parlato anche con alcuni ragazzi della Moto3 che hanno confermato la mia sensazione. Non so cos’hanno fatto rispetto allo scorso anno. Comunque è stata una giornata molto bella, mi sono trovato bene sia sul passo sia sul giro secco. Domani abbiamo un’opportunità e dobbiamo dare il massimo“.

L’Aprilia sembra funzionare molto bene nei primi tre settori, invece nel quarto sembra un po’ meno efficace di Ducati e KTM. Maverick ha fornito una spiegazione: “Purtroppo non sappiamo perché, ma in uscita dalla curva 12 stiamo facendo fatica. Io penso si tratti di trazione, quando arrivo lì ho come la sensazione che la gomma sia finita. Dobbiamo studiare bene, perché se miglioriamo il T4 abbiamo una bella opportunità per fare un grande lavoro in questo weekend“.

Incognita gomma posteriore

Si è parlato anche di questione gomme, in particolare della possibilità di usare la gomma soft nella sprint race: “Credo che tutti utilizzeranno la soft – spiega – però sarà da gestire molto bene. Io ho fatto cinque-sei giri e poi la temperatura saliva molto. C’è tanta differenza tra soft e media, a inizio gara con la soft si può fare una differenza incredibile“.

Bisogna ricordare che la gara lunga è stata anticipata a sabato, mentre la sprint si correrà domenica. Una decisione necessaria a causa delle previsioni meteorologiche che per dopodomani danno pioggia e forti raffiche di vento. Vedremo che condizioni ci saranno domenica, intanto per la gara i piloti non sapranno con esattezza quanti giri può fare il pneumatico posteriore morbido non avendolo testato prima nella sprint. Chi oggi lo ha provato per più giri ha certamente un’idea migliore. Probabilmente la maggior parte andrà in sicurezza utilizzando la mescola media, anche se Jorge Martin ha sorpreso dicendo di poter usare anche la soft. Non rimane che attendere.

Foto: Facebook Aprilia