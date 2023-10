MotoGP: tre su quattro in Q2, come fila la KTM a Phillip Island

Si può dire che i ragazzi KTM sono davvero partiti col piede giusto. Brad Binder al comando, Jack Miller ad appena 148 millesimi, ma attenzione anche a Pol Espargaro ottimo 5° a poco più di quattro decimi. Peccato solo per Augusto Fernandez, anche lui apparso in ottima forma ma incappato in qualche errore nel corso delle Prove, su tutti l’aver ostacolato Quartararo, fatto che gli costerà 3 caselle in griglia. L’impressione generale però è che i piloti del marchio austriaco si stiano trovando piuttosto bene a Phillip Island. Potrebbe arrivare ad insidiare la truppa Ducati? Tendenza da confermare nei prossimi due giorni, con particolare attenzione al vento, che potrebbe giocare un ruolo determinante.

KTM Factory d’assalto

È stato un venerdì decisamente positivo per la formazione del team ufficiale. Ricordiamo però che il più galvanizzato è di sicuro Jack Miller, che vuole ben figurare davanti al pubblico di casa. Non parliamo poi della figlia neonata, della moglie, del resto della famiglia e degli amici, tutti presenti in massa per supportarlo in questo unico evento “vicino”. Certamente Miller cercherà anche di mettere tutti i tasselli al proprio posto, visto che ci si aspettava già qualcosina di più dal suo approdo in KTM… “Mi sto divertendo e siamo competitivi” ha dichiarato l’australiano alla fine del venerdì di prove.

Nessuna pressione in casa, solo motivazione in più e quindi voglia di fare bene. “L’importante è essere già in Q2” ha poi sottolineato, riprendendo le parole del compagno di squadra Brad Binder, che gli ha chiuso davanti. La KTM sta funzionando bene, è agile e competitiva nei cambi di direzione, ed il grip al posteriore (aumentato dall’introduzione del telaio in carbonio) torna utile a Phillip Island. Binder poi potrebbe conquistare la sua prima pole in MotoGP? Per il #33 non è la priorità. “In prova puoi anche fare un giro veloce, ma serve regolarità in gara” ha infatti sottolineato.

GASGAS Tech3 in evidenza

Augusto Fernandez è un esordiente, Pol Espargaro sta lavorando per ritrovare il miglior stato di forma possibile dopo il grave infortunio. Tutt’e due però hanno davvero ben figurato nella prima giornata di prove a Phillip Island, anche se il debuttante ha brillato di più al mattino. Nel pomeriggio invece è finito fuori dai 10 (13°) e s’è preso pure una sanzione, ma a conti fatti aver chiuso ad appena 713 millesimi dal compagno di marca non è davvero una brutta situazione. “Di solito il venerdì sono più in difficoltà, è sempre un circuito ‘nuovo’ per me” ha ammesso Fernandez. Il feeling però era positivo fin da subito e lo spagnolo è certo di potersi giocare l’accesso diretto alla Q2.

Secondo turno di qualifiche che invece è già stato conquistato dal compagno di box. Pol Espargaro infatti ha chiuso 5° nelle prove determinanti in ottica qualifiche, un colpo importante dopo tanti undicesimi posti ad un passo dalla top 10, l’ultimo proprio la settimana scorsa in Indonesia. Un risultato per nulla scontato, vista la classifica sempre molto corta, ma Espargaro conferma la bella tendenza di KTM sul tracciato australiano. Certamente però è solo l’inizio: “Domani sarà la giornata più importante, dovremo essere pronti.” Un altro passo per chiudere nel miglior modo possibile la stagione.

Foto: motogp.com