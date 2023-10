MotoGP, Marquez insiste: “Scommetto su Martin campione”

Non un venerdì positivo per Marc Marquez a Phillip Island, dove oggi ha chiuso sedicesimo e non è stato neppure il migliore dei piloti Honda (Alex Rins dodicesimo). La RC213V fa fatica sul circuito australiano e l’otto volte campione del mondo ha anche raggiunto il record di venticinque cadute stagionali. Due scivolate nella giornata di oggi, una per sessione.

MotoGP Australia, Marquez scontento della Honda

Marquez al termine della sessione di Prove ha commentato così la sua caduta del pomeriggio, avvenuta in curva 10 dove nel 2019 aveva invece fatto in grande salvataggio: “Nel 2019 mi veniva tutto – ha detto a Motosan.es – la moto si rialzava sempre. Quest’anno non viene nulla e la moto non si è sollevata, anche se ho fatto praticamente la stessa cosa. Forse ero un po’ a corto di benzina, ma la situazione era molto simile. Vero che oggi le moto sono più lunghe e alte, prima erano più basse e corte, oltre ad essere maggiormente reattive“.

Il pilota del team Repsol Honda ha espresso opinione favorevole sulla scelta di anticipare la gara lunga a sabato, viste le previsioni meteo avverse per domenica: “Credo sia giusto. Si anticipa il problema che potrebbe verificarsi domenica. Se poi domenica il tempo sarà positivo, andrà bene comunque. Il format del weekend non cambia molto, anche se cambiano un po’ le informazioni che abbiamo sulla gomma posteriore. Sono preparato. La mia sensazione oggi è abbastanza positiva, so dove ho spinto e dove non l’ho fatto“.

Colloquio con Pedrosa e Martin campione

Dani Pedrosa ha confermato di aver parlato con Marquez prima della decisione di lasciare la Honda per firmare con il team Gresini. L’otto volte iridato è tornato sull’argomento: “Era un discorso da pilota a pilota. Ovviamente si è trovato in una situazione particolare, essendo un pilota KTM. Ma non si trattava di chiedergli dove dovevo andare, era più questione di esperienze. Avevo un buon rapporto con Dani e ha corso con Honda tutta la carriera, quindi ero interessato a parlare con lui. Ero indeciso, non ho scelto fino a dopo il Giappone“.

A Phillip Island non è mancata una battuta sulla corsa al titolo MotoGP, con il pilota del team Repsol Honda che ha ribadito la sua posizione: “Continuo a scommettere su Jorge Martin. Anche se ha commesso un errore a Mandalika, rimane quello con più velocità e che vedo più convinto“.

Foto: Honda Racing