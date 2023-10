MotoGP, telefonata Pedrosa-Marquez: Daniel svela un retroscena

Prima di scegliere di dire addio alla Honda MotoGP, Marc Marquez ha telefonato all’ex compagno di squadra Dani Pedrosa. L’otto volte campione del mondo aveva voglia di ascoltare il parere del collaudatore KTM prima di intraprendere una nuova strada. Alla vigilia del GP di Phillip Island Pedrosa svela qualche retroscena su quella telefonata tra colleghi di MotoGP.

Il dialogo tra Marquez e Pedrosa

Pochi giorni fa Marc Marquez ha ufficializzato l’addio alla Honda a fine campionato, per passare in sella alla Ducati del team satellite Gresini. Nelle dichiarazioni successive, il fenomeno di Cervera ha dichiarato di avere preso questa difficile decisione dopo il Gran Premio del Giappone e che Dani Pedrosa ha avuto un ruolo importante in questa scelta. Il Cabroncito ha confessato di aver chiamato l’ex collega di box per un colloquio ‘da pilota a pilota’ e schiarirsi le idee.

Nelle ultime ore Dani Pedrosa, nel suo ruolo di commentatore DAZN, ha fornito alcuni dettagli su quella conversazione, pur non entrando a fondo della questione. “Queste conversazioni sono private. Non posso rivelare il contenuto di una conversazione del genere“, ha detto il pilota di Sabadell. Tuttavia, ha riconosciuto che quella telefonata è stata “una vera sorpresa“, quasi inattesa. “Mi ha mandato un messaggio, chiedendomi se potevamo parlare. Poi mi ha chiamato e abbiamo chiacchierato per un po’ da pilota a pilota per scambiarci qualche sensazione“.

La scelta Ducati Gresini

Da diverse settimane si vociferava del suo passaggio in Gresini, ma a detta di Marc Marquez solo dopo il weekend di Motegi avrebbe preso la sua decisione. Pedrosa non sapeva cosa pensare riguardo alla decisione del fuoriclasse della Honda. “Ci sono cose, negli ultimi tempi, che dicevano che sarebbe andato via. Come i tuoi risultati negli ultimi anni, la stanchezza… Non può andare avanti così per un altro anno. Ma d’altra parte ha un contratto, uno sponsor, una squadra“.

Inoltre, il tre volte campione del mondo ha dichiarato di non essere nella migliore posizione per consigliare il pilota della Repsol Honda. “In quel momento stava prendendo una decisione cruciale per la sua carriera sportiva e forse aveva bisogno di parlare, di aiuto e scambio di opinioni. Per me è una posizione compromettente perché sono in KTM. Non ho detto: “Devi fare questo o quello”. Ma la decisione è completamente tua: si parla di cose, si toccano argomenti importanti. Si trovava in una situazione compromettente. Ho riattaccato il telefono e non sapevo cosa avrebbe deciso“. Alla fine Marc Marquez ha abbracciato il progetto di Nadia Gresini e avrà a disposizione una Ducati Desmosedici non ufficiale con cui riprovare a dare l’assalto ai vertici della MotoGP.

Foto: Instagram 26_danipedrosa