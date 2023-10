MotoGP, Bagnaia stupito: “Non me l’aspettavo, Ducati imbizzarrita”

Un Francesco Bagnaia un po’ sotto le aspettative oggi in Australia. Ha concluso le prove con l’undicesimo tempo e dovrà affrontare il Q1 delle Qualifiche, come in Indonesia. Non il modo migliore per iniziare il nuovo Gran Premio. Sabato dovrà essere bravo a qualificarsi al Q2, per evitare di partire troppo indietro in griglia e di complicare così le sue gare.

MotoGP Australia, l’analisi di Pecco Bagnaia

Bagnaia ha avuto problemi nel momento in cui ha montato il pneumatico morbido al posteriore e lo ha raccontato a Sky Sport MotoGP: “Secondo me abbiamo lavorato bene. La sessione di prove pomeridiana era partita bene, riuscivo ad andare forte con gomma media. Eravamo in tre a usarla ed eravamo veloci e costanti. Purtroppo, quando abbiamo messo la soft per il time attack non mi sono trovato molto bene. La moto si è imbizzarrita molto ed era difficile da gestire“.

Il pilota Ducati è sorpreso del risultato di oggi a Phillip Island, ma conta anche di riuscire a fare i passi avanti necessari: “Non mi aspettavo di rimanere di nuovo fuori dal Q2, come in Indonesia, perché mi sentivo bene con gomme usate. C’è da lavorare e migliorare“.

C’è un aspetto in particolare della sua Ducati del quale non è affatto contento e spera di migliorare in maniera significativa: “Sto perdendo tantissimo in trazione in uscita di curva. Rispetto al giro di Martin, ho perso 2 decimi solo dall’ultima curva al traguardo. È veramente troppo, lavoreremo e troveremo una soluzione come sempre“.

