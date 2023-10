MotoGP, Jorge Martin all’attacco: “Pronto a gare da Martinator”

Jorge Martin nuovamente meglio di Francesco Bagnaia, fuori dalla top 10 come in Indonesia. Oggi a Phillip Island il pilota del team Prima Pramac ha fatto vedere di non aver avuto contraccolpi psicologi dovuti alla caduta rimediata nella gara a Mandalika. Ha chiuso le prove con il quarto tempo, qualificandosi direttamente al Q2.

MotoGP Australia, il bilancio di Martin: tanta fiducia

Lo spagnolo al termine della giornata si è detto soddisfatto: “Siamo stati forti – ha detto a Sky Sport MotoGP – anche se stamattina non mi ero trovato benissimo con la moto. Ho provato due moto diverse e non sentivo la mia moto ideale, poi abbiamo fatto qualche modifica che mi ha fatto sentire più a mio agio. Nel pomeriggio con le gomme molto usate sono riuscito a fare un buon passo. Ero forte anche nel time attack, ma ho trovato un po’ di traffico. Una bella giornata, era importante essere in top 10 perché non saranno giorni facili. Spero di lottare per la vittoria domani“.

Martin conferma che l’errore compiuto in Indonesia non gli ha fatto smarrire feeling e sicurezza in sella alla sua Ducati: “La moto è sempre quella, anche quando cambiamo qualcosa si tratta di piccoli dettagli. Mi trovo bene e non voglio cambiare niente. Alla fine torniamo sempre alla moto standard, ovviamente poi bisogna fare qualche aggiustamento. Conosco la moto e quando vado in una pista nuova so subito fino a dove posso arrivare. Fare 2-3 decimi meglio è la parte difficile e ci stiamo lavorando“.

Si è parlato anche di gomme, un tema sempre molto dibattuto. Jorge pensa che la mescola soft al posteriore potrebbe andare bene sia per la sprint sia per la gara lunga: “Credo di poter fare alla Martinator. A 22 giri giravo 30.1 e 30.2, forse con quella gomme si potrebbe fare anche la gara lunga. Vediamo“. È molto carico, convinto di poter partire forte e di poter imporre il suo ritmo. Alla Martinator.

Foto: Prima Pramac Racing