Denis Sacchetti è il Team Manager del momento, l’uomo che ha condotto magistralmente una delle operazioni più importanti della storia del Mondiale Superbike. Con l’arrivo di Andrea Iannone in questi giorni tutti parlano del WorldSBK nei bar, nelle palestre, sui posti di lavoro, una cosa che probabilmente non era mai successa in precedenza.

Chi è Denis Sacchetti

Nato a Cesena nel 1986, ha ricevuto una minimoto come regalo per la Prima Comunione ed a 13 anni si è laureato Campione Europeo di minimoto. Ha brillato con le motine anche l’anno successivo debuttando poi nel campionato Italiano 125 su una Gnani, una moto totalmente artigianale ed ha gareggiato anche su una Mancini. Sarebbe stato più semplice scegliere un’Honda o un’Aprilia ma no, lui amava già le sfide romantiche. Con un’Aprilia ci ha corso poi nelle due stagioni successive con i colori di RCGM assieme ad Andrea Dovizioso ma la sua avventura in 125 è stata breve. Nell’inverno del 2002 ha avuto la possibilità di provare una Yamaha 600 e se ne è innamorato.

Ora, con la classe 300, è normale vedere i sedicenni in sella a moto 4 Tempi ma all’epoca era un caso più unico che raro. I risultati però gli hanno subito dato ragione. Nel 2003, a 17 anni anni, è stato il pilota rivelazione dell’ Europeo Supersport con quattro pole e due vittorie. Denis Sacchetti è andato talmente bene da meritarsi un posto nel Team Italia Megabike Honda nel Campionato del Mondo 600SS. Successivamente ha corso sempre da ufficiale nel PSG-1 in Coppa del Mondo Stock 1000 ma nel 2006 è caduto ad Assen ho riportato un grave infortunio che ha compromesso la sua carriera di pilota. Da pilota ha partecipato complessivamente a 18 gare del Mondiale Supersport ed a 37 di STK1000. Denis Sacchetti è un atleta completo e pratica vari sport tra cui il triathlon.

Denis Sacchetti da pilota a Team Manager

Nel 2009 Denis Sacchetti ha conosciuto Gianni Ramello in un hotel a Portimao e gli ha proposto di fare qualcosa con la sua squadra. Lui gareggiava ancora, anche se in modo sporadico, e proprio con l’11: quando si dice la numerologia. Denis Sacchetti è diventato il men che non si dica il Team Manager più giovane del Mondiale Superbike ma non ha mai avuto problemi. Ha conquistato la stima ed il rispetto di tutto il paddock. Tra i migliori risultati ottenuti da Team Manager spiccano i i titoli di Best Independent Rider e Best Independent Team conquistati nel 2020 con Michael Rinaldi con 3 podi e una vittoria. Denis Sacchetti lavorato con tanti piloto tra i quali Chaz Davies ed Eugene Laverty. Ora, con Andrea Iannone, lo attende la sfida più bella, difficile ed entusiasmante della sua carriera ma sarà certamente all’altezza delle aspettative.

Foto Social