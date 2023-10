Rookies Cup, Mugello e Misano tra i 7 round del calendario 2024

Un’occhiata alla prossima stagione per quanto riguarda la Red Bull Rookies Cup, pubblicata la prima versione del calendario 2024. Non è passato molto dalle ultime selezioni a Guadix, con Giulio Pugliese e Leonardo Zanni tra i nuovi ammessi (la lista completa) e che rappresenteranno un quartetto interessante di piloti italiani assieme ai già presenti Guido Pini ed Edoardo Boggio.

Si comincia ad aprile, prima con i test a Jerez e poi con il round inaugurale della nuova stagione Rookies Cup sulla stessa pista andalusa. Sette appuntamenti stagionali, tra i quali gli immancabili Mugello e Misano, per decidere chi sarà l’erede del fresco campione Angel Piqueras, promosso nel Motomondiale con Leopard Racing. Come se la caveranno i ragazzi italiani? Pini e Boggio non hanno vissuto un anno di debutto facile, ma è tutta esperienza in ottica 2024. Ecco tutte le date ed i circuiti.

Rookies Cup, il calendario provvisorio

Test: 11-12 aprile, Jerez, Spagna

1° round: 27-28 aprile, Jerez, Spagna

2° round: 11-12 maggio, Le Mans, Francia

3° round: 1-2 giugno, Mugello, Italia

4° round: 29-30 giugno, Assen, Paesi Bassi

5° round: 17-18 agosto, Spielberg, Austria

6° round: 31 agosto-1 settembre, Aragon, Spagna

7° round: 7-8 settembre, Misano, Italia

Foto: Red Bull Rookies Cup