L’operazione è avvenuta ieri, Ana Carrasco ora può pensare al processo di recupero. Ma quanto durerà? La pilota Moto3 è finita sotto i ferri per porre rimedio all’infortunio occorsole domenica scorsa durante la gara in Indonesia. Un violento highside ha provocato la frattura di tibia e perone nella parte bassa della gamba destra, guaio che l’ha costretta a chiudere prematuramente questa tripletta di GP. La rivedremo in azione non solo quest’anno, ma più in generale nel Motomondiale? I dubbi sono molti.

Carrasco operata

“Ieri mi sono sottoposta all’operazione per sistemare le fratture di tibia e perone. Grazie mille al dottor Dalmau ed al suo staff per l’ottimo lavoro. Tutto è andato perfettamente, ora comincia il conto alla rovescia per tornare in pista!” L’aggiornamento è arrivato in mattinata dalla stessa Carrasco attraverso i suoi canali social. Non è una frattura da poco, i tempi di recupero al momento non sono ancora certi, ma probabilmente non saranno brevi. Per questo GP in Australia c’è Vicente Perez al posto suo, confermato al momento solo per questo appuntamento.

Stagione 2023 difficile

Per Ana Carrasco il ritorno in Moto3 non è stato semplice. Il passaggio dalle derivate di serie, in cui ha conquistato uno storico iride Supersport 300 nel 2018, al Motomondiale prevedibilmente ha avuto le sue complicazioni. Carrasco è tornata a correre in Moto3 con BOE Motorsports nel 2022, questo è il suo secondo anno nella entry class del Campionato del Mondo. La 26enne murciana però non è ancora riuscita a prendere punti, oltre a questo è attualmente senza sella per il 2024.

Foto: Social-Ana Carrasco