Misano World Circuit candidato per la tappa italiana di Formula E

Il Misano World Circuit è da tempo uno degli impianti di riferimento a livello internazionale. Nel 2024 oltre a MotoGP e WorldSBK potrebbe ospitare anche la tappa italiana del Mondiale di Formula E. Nel calendario provvisorio sono presenti 2 gare in Italia: il 13 e 14 aprile. Il luogo però è TBD cioè to be determined, da determinare. Il circuito cittadino di Roma non è ottimale per le nuove monoposto Gen3, ben più veloci e performanti delle precedenti. Si stanno valutando degli autodromi tradizionali ed il Misano World Circuit conferma di essersi candidata ad ospitare la tappa.

“Siamo fra i candidati e questo già è un bel successo – affermano il presidente Luca Colaiacovo e il managing director Andrea Albani – In queste settimane abbiamo lavorato per preparare un dossier in grado di convincere il promoter a sceglierci per le gare italiane dei prossimi anni. Abbiamo usato lo schema vincente che mette in sinergia MWC con il territorio. L’obbiettivo è aggiungere un evento di profilo mondiale al nostro calendario già così ricco e nel contempo costruire da subito un’ulteriore opportunità di business per l’industria dell’accoglienza. Si tratta del primo sport al mondo ‘Net Zero Carbon from Day Zero’ che arricchirebbe col segno più innovativo gli eventi ospitati nella Motor Valley”.

Ultimamente si sono moltiplicati gli incontri e la settimana scorsa è avvenuta la visita sul territorio da parte degli organizzatori per prendere visione dell’impianto, toccando con mano il coinvolgimento delle istituzioni. Ora la candidatura è sul tavolo dei promoter, in attesa dell’annuncio ufficiale sulla scelta della location italiana. Il nome dell’evento verrebbe ufficializzato nel momento in cui la scelta dovesse ricadere sull’ MWC.

La Formula E

La fanbase dell’ABB FIA Formula E World Championship ha raggiunto nuovi record nel campionato 2022/23, in crescita del 17% su base annua, raggiungendo quota 344 milioni.

Una fanbase superiore al campionato americano NASCAR e che la pone al quarto sport fra le discipline motoristiche. Germania e Stati Uniti sono le aree con maggiore crescita in termini di fanbase, rispettivamente in crescita del 45% e del 30%.

225 milioni di spettatori si sono sintonizzati dal vivo durante la stagione numero nove, in aumento del 4%. Cina e gli Stati Uniti, oltre ai nuovi mercati di Brasile, India e Sud Africa, hanno registrato aumenti significativi nelle visualizzazioni delle gare dal vivo.

La prossima stagione dell’ABB FIA Formula E inizierà a Città del Messico il 13 gennaio 2024. Al momento sono iscritti 22 piloti e 13 team fra cui Maserati.