Dopo il podio incoraggiante ottenuto in Indonesia, è cominciato molto male il Gran Premio d’Australia di Fabio Quartararo. Solo diciassettesimo tempo per il pilota Yamaha, in grande difficoltà nelle prove a Phillip Island. Si conferma una pista sfortunata per lui, che in MotoGP non ha mai concluso una gara lì, ma non è mai stato poco competitivo come quest’anno. Ora il problema è una M1 non all’altezza.

MotoGP Australia, Quartararo amareggiato

Quartararo scuro in volto al termine della giornata, non può che essere così: “Il tempo è la conseguenza della situazione in cui siamo in questo circuito – ha detto a Sky Sport MotoGP – perché non giriamo, non abbiamo potenza e l’angolo che usiamo è molto minore. Non sappiamo perché non possiamo usare il banking. È veramente difficile, non mi aspettavo una situazione così negativa. Vediamo cosa riusciamo a fare domani“.

Il campione MotoGP 2021 ha spiegato di avere problemi nell’utilizzo del banking in tante curve: “11, 12, 2, 3, 6, 7, 8… Dappertutto. La moto a un punto in cui è molto rigida e non riusciamo a girare molto di più. Anche se forziamo, non ce la facciamo. Una situazione molto delicata, speriamo di migliorare per domani. È molto difficile così“.

Yamaha peggiorata nel corso degli anni

Fabio ribadisce che di anno in anno la Yamaha M1 ha perso i suoi punti di forza, che in passato su una pista come Phillip Island venivano fuori: “È peggiorata tanto già dal 2019, non solo dall’anno scorso. Perdiamo sempre più riferimenti da quella moto, che girava sempre senza problemi. Adesso non gira più, uno dei punti forti prima. Nel 2019 ho fatto solo il warmup, però in qualifica ero secondo. Oggi non abbiamo nessun punto positivo, tranne la staccata di curva 4, ma si tratta solo di una curva. Stiamo avendo tanti problemi“.

Quartararo ha ammesso che anche senza l’impeding in curva 10 di Augusto Fernandez (penalizzato di 3 posizioni in griglia) non sarebbe rientrato in top 10: “Magari cambiava di un decimo, quindi sarei stato a 4 decimi dalla top 10. Non cambiava niente“.

