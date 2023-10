Chiusi i tre giorni di selezioni, Giulio Pugliese e Leonardo Zanni sono i due nuovi italiani ammessi alla Red Bull Rookies Cup 2024. Il circuito spagnolo di Guadix, vicino a Granada, ha accolto ben 111 piloti provenienti da 30 differenti paesi, tutti a caccia della promozione per il prossimo campionato. Da lunedì a mercoledì, quindi all’inizio della settimana della ripartenza del JuniorGP e dell’ultimo round CIV, tutti gli invitati alle selezioni si sono sfidati sul tracciato spagnolo.

Metà di loro hanno corso nella prima giornata, l’altra metà il secondo giorno, infine il mercoledì era dedicato a chi aveva passato una ‘prima selezione’ per le finali. Dieci i ragazzi veloci scelti per la prossima edizione della Rookies Cup, tra di loro troviamo appunto i due nostri portacolori citati. Si tratta del 15enne lombardo Giulio Pugliese (AC Racing) e del 15enne romano Leonardo Zanni (Finetwork MIR Racing Team), entrambi debuttanti in European Talent Cup quest’anno.

I ragazzi italiani all’evento

Leonardo Abruzzo

Emanuele Andrenacci

Edoardo Bertola

Josephine Bruno

Lorenzo Cavalletto

Luana Giuliani

Edoardo Liguori

Gabriele Masarati

Erik Michielon

Kevin Milani

Giulio Pugliese

Valentino Sponga

Gabriel Tesini (San Marino)

Pierfrancesco Venturini

Leonardo Zanni

Rookies Cup 2024, i nuovi nomi

Valentin Perrone Canton – Argentina

Joel Pons Llubes – Spagna

Guillem Planques – Francia

Leonardo Alessandro Zanni – Italia

Milan Pawelec – Polonia

Sullivan Mounsey – Gran Bretagna

Giulio Pugliese – Italia

Brian Uriarte – Spagna

Kristian Daniel Jr – Stati Uniti

Kgopotso Mononyane – Sudafrica

Foto: Red Bull Rookies Cup