JuniorGP Aragon: ripartenza sul podio per Lunetta, Pini e Surra

Dopo una pausa infinita il FIM JuniorGP ha riacceso i motori per il penultimo appuntamento del 2023. Tre categorie con podi tricolori, a partire da Luca Lunetta, che in Moto3 ha messo a referto una super rimonta dopo una brutta qualifica e ha mancato la vittoria di 134 millesimi. In ETC svetta il campione in carica Guido Pini col terzo gradino del podio in Gara 2, anche se la riconferma del titolo si fa dura col doppio trionfo di Maximo Quiles… Alberto Surra invece si riconferma sul podio nell’Europeo Moto2 e allunga su Mattia Rato per il 3° posto nella generale. Ma è stato anche un round di festa in tre delle quattro categorie, che hanno già i loro campioni. Per la classe ETC invece bisogna attendere il gran finale a Valencia. Ecco com’è andato il fine settimana sul tracciato aragonese.

JuniorGP: Piqueras campione, Lunetta vicino al colpaccio

Gara unica e battaglia di gruppo per i ragazzini protagonisti della classe Moto3. Si distinguono in particolare ben due nostri portacolori: Nicola Carraro, scattato dalla 5^ casella, e Luca Lunetta, invece ben più indietro (17°, poi 15° per penalità altrui) per un errore nelle qualifiche. Ma risale con grinta e costanza, diventando col passare dei giri uno dei 12 protagonisti che alla fine si giocheranno le posizioni del podio. Anzi meno di 12: nell’ultimo giro Joel Esteban combina un pasticcio ed abbatte il compagno di squadra Jacob Roulstone, nell’ultima curva Nicola Carraro finisce nella ghiaia. Trionfa Angel Piqueras, campione Moto3 JuniorGP 2023 dopo il titolo in Rookies Cup, mentre Luca Lunetta si prende un super podio battendo al fotofinish Adrian Cruces. Cesare Tiezzi non è nemmeno partito a causa di un problema tecnico alla sua moto.

JuniorGP ETC: Quiles domina, Pini 3°

Tantissime sanzioni per limiti di pista e griglie di partenza quindi stravolte, ma le due gare della entry class del JuniorGP portano una sola firma. Maximo Quiles infatti s’è preso una doppia vittoria che gli permette di accumulare un +18 significativo in campionato, soprattutto considerando che a Valencia si disputerà una sola gara. Guido Pini, campione in carica, mette a referto una P5 in Gara 1, per poi agguantare il podio nella seconda ed ultima corsa della domenica ad Aragon. Ma il -32 in classifica generale ci dice che è ormai cederà la corona ETC… Doppia top 10 per Dodò Boggio, con annesso salvataggio spettacolare in Gara 2, un guaio però che non gli permette di giocarsi il podio fino alla fine. Top 10 in Gara 1 anche per il fresco campione CIV PreMoto3 Edoardo Liguori, a punti anche Leonardo Zanni. Doppio zero invece per Giulio Pugliese, mentre Edoardo Bertola non è riuscito a qualificarsi.

Moto2: Agius chiude i conti, Surra sul podio

Il primo australiano a coronarsi campione in questa categoria. Senna Agius, nel 2024 promosso nel Motomondiale, mette a referto ciò che non aveva potuto fare a Barcellona per infortunio. Il 18enne di Liverpool si prende così una corona Moto2 alla quale mancava solamente l’ufficialità matematica, vista la stagione stellare nel JuniorGP. Anche ad Aragon non sbaglia: arriva infatti un doppio trionfo per sigillare il titolo europeo Moto2. Alberto Surra però brilla in particolare in Gara 2, cercando di insidiare Agius prima di cedere al passo del giovane australiano. Il pilota Ciatti però è secondo, piazzamento che gli permette di consolidare un po’ di più il 3° posto nella generale. Ottimi risultati anche per Mongiardi e per i ragazzi MMR, Antonelli infine è sfortunato protagonista di un contatto con caduta in Gara 2: dopo una notte in ospedale per controlli ad una spalla il responso è positivo, il #23 di Cattolica non ha riportato lesioni.

Stock: Daniel Munoz il primo campione

Mancava solo la certezza matematica vista la stagione nella nuova categoria del JuniorGP. Daniel Munoz ha già il futuro assicurato nell’Europeo Moto2 con il Mandalika SAG Team, ma prima era determinato a chiudere i conti. Il finale è arrivato con un round d’anticipo: ha vinto Eric Fernandez, ma Munoz, che in sei round ha conquistato quattro vittorie e due secondi posti, ha già potuto festeggiare il titolo europeo dell’ex “sottocategoria” della Moto2, ora campionato a sé.

Foto: AC Racing/FIM JuniorGP/Team Ciatti