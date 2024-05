Moto3 Le Mans, Prove 2: 3° record di Alonso, solo Rossi in Q2

C’è un solo nome in vetta alla classifica, di nuovo con un tempo da record. David Alonso comanda la Moto3 verso le qualifiche, con quattro decimi di margine su Collin Veijer, reduce dal trionfo in Spagna e determinato ad essere ancora protagonista. Vanno avanti tre esordienti, ovvero Angel Piqueras, Joel Esteban e Xabi Zurutuza, non benissimo invece i ragazzi italiani, tutti fuori tranne Riccardo Rossi. Ecco com’è andata al Circuito Bugatti.

MotoGP Le Mans, tutti gli orari del GP Francia

Moto3 Prove 2

Si riparte da quanto visto ieri nella sessione pomeridiana, chiusa con il duo Aspar al comando (tempi e cronaca). Per Farioli si contano quattro punti al braccio sinistro dopo il brutto incidente di ieri, c’erano dubbi ma è regolarmente in pista. Non sta benissimo nemmeno Ortola, che accusa dolori ad un ginocchio dopo la caduta di ieri, oltre a qualche fastidio di stomaco, ma è in azione da subito senza problemi. A lungo non ci sono particolari miglioramenti a livello di tempi, dobbiamo aspettare i minuti finali e una volta di più ci pensa David Alonso. Il colombiano di Aspar si scatena e, per la terza volta in tre turni finora disputati, piazza il nuovo record assoluto per la Moto3. Non arrivano buone notizie per i ragazzi italiani… Proprio sul finale non manca un contatto tra Rossi e Ortola, con l’unico italiano in Q2 che si scusa subito col collega spagnolo.

La classifica

Moto3 combinata

Foto: motogp.com