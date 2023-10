MotoGP, GP Australia anticipato e warm up per tutti: i nuovi orari

Lo scambio tra la gara lunga, eccezionalmente di sabato, e la MotoGP Sprint, spostata a domenica, non è l’unico stravolgimento per il Gran Premio in Australia. Tutta l’attività prevista per domenica 22 ottobre infatti è stata anticipata di un’ora, ma non solo. Cambia qualcosa anche per le classi minori: Moto2 e Moto3 hanno nuovamente i rispettivi warm up, tolti col nuovo format ma reintrodotti per questo round.

Maltempo evitato?

Il motivo di queste ulteriori novità è uno solo: si teme il tempo instabile a Phillip Island, nello specifico vento e pioggia che, se confermati come da previsione, potrebbero condizionare pesantemente l’attività delle tre classi mondiali. Si cerca quindi di aggirare il problema, visto che sembra che in precedenza il tempo sia decisamente migliore. La domenica del Gran Premio d’Australia quindi scatterà un’ora prima, con Moto2 e Moto3 che possono lavorare un po’ di più per prepararsi al meglio per le rispettive gare. Vedremo domani se funzionerà! Ecco intanto la programmazione rivista, diretta come sempre su Sky Sport MotoGP, in streaming su SkyGo e NowTV. Non dovrebbero esserci cambi di palinsesto su TV8, che comunque trasmetteva le gare in differita di qualche ora.

GP Australia, la nuova programmazione

Domenica 22 ottobre

23:20-23:30 Moto3 Warm Up

23:40-23:50 Moto2 Warm Up

0:00-0:10 MotoGP Warm Up

1:00 Moto3 Gara – 23 giri

2:15 Moto2 Gara – 25 giri

4:00 MotoGP Sprint – 13 giri

Foto: Michelin Motorsport