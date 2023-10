Moto2 Thailandia, Prove 1-2: chi può fermare Pedro Acosta?

Un assolo del leader Moto2 nella prima giornata di prove in Thailandia. Miglior crono nelle Prove 1, replica nelle Prove 2 per Pedro Acosta, che ha infine ripreso il comando dopo il tentativo di Marcos Ramirez, comunque ottimo secondo. Somkiat Chantra si fa vedere in 4^ posizione combinata, tre italiani si prendono provvisoriamente l’accesso alla Q2, valore però da confermare nell’ultimo turno del sabato mattina. Ecco intanto com’è andato il venerdì al Chang International Circuit.

GP Thailandia, gli orari TV e streaming

Moto2 Prove 1

Cielo parzialmente nuvoloso, temperature di 28-31° C: comincia così il GP Thailandia per la classe intermedia, con una livrea celebrativa per il beniamino di casa Somkiat Chantra. Può cercare il colpaccio sfuggito nel diluvio dell’edizione 2022? Regolarmente in azione Jake Dixon, che aveva accusato un colpo importante alla spalla destra nell’incidente in gara a Phillip Island. Non sono state rilevate fratture o lesioni, ieri ha ottenuto l’idoneità.

È però proprio lui il primo incidentato del weekend, una scivolata alla curva 9, seguita poco dopo da una caduta alla curva 12 di Darryn Binder. Nella seconda parte del turno ecco il guizzo del leader Moto2: arriva Acosta davanti a tutti, una sorpresa è Foggia terzo, anche Arbolino e Vietti chiudono nei piazzamenti utili. Finale con caduta per Taiga Hada, scivolato alla curva 4, 21° ma l’ultimo ad accusare meno di un secondo dal capoclassifica!

Moto2 Prove 2

Splende sempre il sole, si riparte da temperature ben più alte rispetto a quanto visto nella sessione precedente. Ma con un cambiamento interessante già nella prima parte, visto che Acosta viene sopravanzato prima da Fermin Aldeguer, poi anche da Marcos Ramirez, che vola provvisoriamente in vetta anche nella classifica combinata. Rischiano parecchio Lopez e Canet, evitando di un soffio due cadute distinte.

Cosa che invece non riesce a Tulovic scivolato alla curva 3, stesso punto in cui cadrà anche Canet, in precedenza invece la curva 5 aveva beffato Hada, al secondo incidente di giornata. Arriva di nuovo Acosta, ma una bandiera gialla cancella il suo primo tentativo utile. Non così il successivo, nonostante qualche rischio torna in vetta: il leader Moto2 chiude al comando nella prima giornata in Thailandia, a capo di un terzetto tutto iberico.

La classifica combinata

Foto: Social-Marcos Ramirez