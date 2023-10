MotoGP: Alex Rins operato, il recupero procede a casa

Il Motomondiale è di scena in Thailandia, senza Alex Rins. Il pilota LCR Honda s’è visto costretto a fermarsi di nuovo per sistemare la situazione della sua gamba destra ed è già tornato a casa per continuare la riabilitazione. Ricordiamo che sta recuperando da un grave infortunio in cui è incappato nella Sprint al Mugello, ma persisteva un forte dolore anomalo, del quale è stata individuata la causa. Ma serviva un nuovo intervento, di conseguenza Rins ha dovuto saltare l’appuntamento di questo weekend. LCR Honda non ha potuto schierare sostituti ed è in azione con il solo Takaaki Nakagami. Quando tornerà lo spagnolo? Per il momento è una domanda alla quale non c’è risposta, si attendono i controlli dei prossimi giorni per saperne di più.

Alex Rins, la nota LCR Honda

Nel corso della mattinata in Thailandia (notte in Italia) è arrivato un ultimo aggiornamento riguardante il pilota spagnolo, come detto alle prese con un lungo processo di recupero ora complicato da questo intoppo. “Alex Rins è stato operato giovedì a Madrid al Hospital Ruber Internacional, tutto è andato bene” si legge nella nota di LCR Honda. “Il dottor Vila ed il dottor Gomez Arrayas hanno condotto l’intervento per rimuovere l’ernia evidenziata e per sistemare la sindrome compartimentale alla gamba destra. Alex è già tornato a casa e ha cominciato il suo processo di recupero. I prossimi giorni saranno essenziali per capire i tempi e quindi i passi da compiere sulla strada del ritorno in pista.”

Foto: LCR Honda Castrol