MotoGP Thailandia: pole e nuovo record, Jorge Martin non si batte

Si vuole mantenere in corsa per il bottino importante in MotoGP, e lo fa a suon di record. Jorge Martin ha polverizzato il precedente di Bezzecchi, prendendosi così la prima casella in griglia in Thailandia. Con un tempo che poteva essere anche migliore di quasi due decimi, ma il primo settore è il tallone d’Achille dell’alfiere Pramac (il migliore in assoluto è Binder su Bagnaia e Marc Marquez). Tanto basta però per comandare una prima fila completata da Luca Marini, risalito proprio all’ultimo, e da Aleix Espargaro, che piazza una Aprilia in top 3. Non va esattamente come previsto per Francesco Bagnaia, che invece scatterà dalla sesta casella in griglia. Alle 10 via alla MotoGP Sprint, ci sarete? Ecco intanto come sono andate le qualifiche al Buriram.

MotoGP combinata prove 1-2

Chi andrà in Q2 è già stato deciso col turno unico di Prove (la classifica), la giornata si apre con l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche MotoGP. E con la notizia che Marc Marquez potrà provare la Ducati nei prossimi test a Valencia, non ci sono opposizioni da parte di Honda. La conferma è arrivata dallo stesso Alberto Puig, che però si è anche tenuto ben cucito sui possibili nomi del successore del #93. Guardando ai tempi, Vinales chiude al comando su Aleix Espargaro e Bagnaia, questa però la combinata.

MotoGP qualifiche

Si comincia dalla prima sessione con tanti nomi di peso e due soli posti a disposizione… Inizia tutto con una lotta al vertice tra presente e futuro di casa Gresini, visto che parliamo dei fratelli Marquez e di Fabio Di Giannantonio. Si fanno vedere in seguito anche Espargaro e Fernandez, fino alla fine ci sono cambiamenti, finché Alex e Marc Marquez ricompongono il duo al comando, prendendosi così la Q2.

Scatta poi la lotta per la pole position, non sono tra Ducati ma con pure Quartararo e Binder in alto. Ci pensa però Jorge Martin, che polverizza il record assoluto in MotoGP (1:29.671 di Bezzecchi nel GP 2022) e si piazza stabilmente davanti a tutti. Ma è solo l’inizio, la battaglia per la pole si infiamma nelle battute finali: Bezzecchi risponde, ma Martin non ci sta e lima ancora il suo tempo, la pole position è infine sua!

Foto: motogp.com