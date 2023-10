Le nuove regole sul peso limite moto-pilota introdotte dalla Superbike ’24 rischiano di far andare di traverso il bis Mondiale ad Alvaro Bautista. In ordine di marcia, cioè con casco e tutto l’abbigliamento, lo spagnolo pesa 66 chili. Ancora non è stato fissato un valore preciso, ma si ipotizza che la sua Panigale dovrà montare una zavorra intorno ai 6 chili. “Più peso significa maggiore difficoltà di controllo, e anche maggiori rischi: in caso di scivolata si allungheranno gli spazi di rallentamento”, avverte Alvarito. “Farò i test, verificherò le sensazioni: se non mi trovassi bene, potrei anche decidere di stare a casa”. Ovviamente è una provocazione, l’intento è probabilmente solo quello di mettere pressione in sede di determinazione dei valori di peso limite. Ma la presa di posizione scotta.

Bautista sulla MotoGP a Jerez

Alvaro proverà la Panigale V4 R in configurazione ’24, quindi con la zavorra, nei test di martedi e mercoledi a Jerez, cui parteciperanno anche molte altre formazioni Superbike. Ma per lo spagnolo si profila un doppio impegno: potrebbe infatti essere chiamato a dividersi con il team sviluppo MotoGP, che teme di non poter disporre del tester titolare Michele Pirro, che sta ancora sofferendo i postumi della frattura al malleolo tibiale della gamba sinistra rimediata nella gara finale del CIV a Imola. Sperando che il pugliese sia disponibile, Bautista tornerà sulla D16 a Sepang, fra due settimana, dove sarà impegnato una tantum in MotoGP come wild card.

Toprak svetta nel warm up

Intanto oggi calerà il sipario sulla Superbike ’23: da assegnare il titolo per team ma soprattutto l’onorifico riconoscimento per il miglior pilota indipendente, in ballo fra Axel Bassani e Danilo Petrucci. Nei quindici minuti di warm up il più veloce è stato Toprak Razgatlioglu, davanti a Danilo Petrucci. Alle 11 la Superpole Race.

