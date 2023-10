MotoGP, la nuova classifica piloti: Martin recupera altri punti

Weekend da sogno di Jorge Martin in Thailandia. Pole position, vittoria nella sprint race e vittoria anche nella gara lunga. Le delusioni degli scorsi gran premi sono state ampiamente dimenticate, non lo hanno minimamente condizionato e al Chang International Circuit si è confermato il più forte. Oggi Francesco Bagnaia ha limitato i danni chiudendo in seconda posizione, per la quale deve ringraziare Brad Binder per aver toccato il verde all’ultimo giro. Adesso i due contendenti al titolo MotoGP sono ora separati da 13 punti, erano 27 prima di arrivare a Buriram. Il prossimo appuntamento sarà a Sepang (Malesia) nel weekend 10-12 novembre.

MotoGP 2023, la classifica aggiornata dopo il Gran Premio della Thailandia

Francesco Bagnaia 389 punti Jorge Martin 376 Marco Bezzecchi 310 Brad Binder 249 Aleix Espargaro 201 Johann Zarco 194 Maverick Vinales 170 Luca Marini 163 Fabio Quartararo 144 Jack Miller 144 Alex Marquez 117 Fabio Di Giannantonio 93 Franco Morbidelli 84 Marc Marquez 80 Miguel Oliveira 76 Augusto Fernandez 67 Alex Rins 54 Takaaki Nakagami 52 Enea Bastianini 45 Raul Fernandez 40 Daniel Pedrosa 32 Joan Mir 24 Pol Espargaro 12 Lorenzo Savadori 9 Jonas Folger 9 Stefan Bradl 8 Michele Pirro 5 Danilo Petrucci 5 Cal Crutchlow 3 Iker Lecuona 0

Foto: MotoGP