Superbike, Razgatlioglu: “Sembra che Bautista guidi una MotoGP”

Toprak Razgatlioglu ha dato tutto per cercare di evitare che Alvaro Bautista diventasse campione anche nel 2023, però alla fine ha dovuto arrendersi. La sua rimane una grandissima stagione, ma il pacchetto composto dallo spagnolo e dalla Ducati è stato superiore. Può essere fiero di quanto ha fatto con la sua Yamaha R1, che lascerà dopo quest’ultimo round Superbike a Jerez. Il suo futuro è sulla BMW M 1000 RR, che proverà solo a dicembre.

Superbike, Razgatlioglu si complimenta con Bautista

Al termine di Gara 1 il pilota turco non ha potuto far altro che complimentarsi per il trionfo del rivale: “È molto forte e possiede un buon pacchetto. Non solo guida una Ducati, ma è fortissimo in ogni weekend. Merita il titolo, però non sono contento di essere secondo: il mio obiettivo è sempre vincere. Sono contento che il titolo si sia deciso solo all’ultimo round. Questo è positivo, perché dimostra che ha sentito la pressione e lo stress. Ho sempre lottato con lui, a volte ho vinto e altre ero secondo. Mi congratulo con lui. In alcune occasioni aveva un grande vantaggio. Certe gare mi sono piaciute, ma dopo altre ero arrabbiato“.

A proposito della prima manche disputata a Jerez e chiusa al secondo posto dietro Alvaro, Razgatlioglu ha spiegato perché non è mai riuscito ad attaccare: “Non c’era modo di attaccarlo. Volevo vincere, anche se lui sarebbe stato comunque campione. Già dopo cinque giri la mia gomma posteriore spinnava e faticavo in accelerazione. In curva 5 Alvaro era incredibilmente veloce in accelerazione, sembrava guidasse una MotoGP. Qui ho guidato la Yamaha MotoGP, l’accelerazione della sua Ducati è simile“.

Ci sono ancora due manche da disputare, forse nella Superpole Race il pilota Yamaha potrebbe avere delle chance. Ci tiene a chiudere la stagione salendo nuovamente sul gradino più alto del podio.

Foto: WorldSBK