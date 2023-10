Pole position, Gara 1 vinta e titolo mondiale Superbike 2023 conquistato. Una giornata perfetta per Alvaro Bautista a Jerez, dove si è lasciato andare a grandi festeggiamenti dopo aver tagliato il traguardo. Tifosi, famiglia, amici e squadra gli hanno fatto sentire tutto il loro affetto. È campione per il secondo anno consecutivo e nel 2024 proverà sicuramente a fare il tris.

Superbike Jerez, la gioia di Bautista

Bautista si è presentato davanti ai media con un grande sorriso, ovviamente: “Mi sento molto felice. Ora ho realizzato quello che abbiamo fatto, sono orgoglioso del mio team. Abbiamo vinto tante gare e abbiamo avuto grandi performance in quasi tutte le situazioni. Il modo migliore per chiudere la stagione e difendere il titolo è vincendo la gara, farlo a Jerez è stato speciale“.

Gli bastavano 2 punti e non aveva bisogno di spingere, però il pilota del team Aruba Racing Ducati ci teneva a vincere anche la corsa: “Molte persone mi dicevano che mancano solo 2 punti e quindi dovevo rimanere calmo. Io non ho pensato ai punti, ai risultati, al campionato… Volevo solo essere libero mentalmente e divertirmi, senza perdere concentrazione e performance. Ho cercato di fare del mio meglio e godermi la moto, ci sono riuscito. Mi sono sentito bene da inizio gara, ho tenuto il mio passo e negli ultimi giri ho iniziato a pensare di più al titolo. Ora posso essere ancora più rilassato, senza che le persone mi mettano pressione“.

Trionfare nella sua Spagna è speciale: “Gli altri due titoli li ho vinti in Australia e Indonesia – ha detto – quindi lontano da casa. Qui mi sono potuto divertire e festeggiare con la mia famiglia, i miei amici e i miei tifosi spagnolo. Un sogno che diventa realtà vincere il titolo in casa, sono felice“.

I complimenti di Razgatlioglu e Rea

Dopo il traguardo, Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea lo hanno affiancato per complimentarsi ed è stato bellissimo momento di sport. Bautista ha così commentato l’episodio: “Si sono congratulati con me. Abbiamo lottato per le vittorie e per il titolo, alla fine ci rispettiamo a vicenda. Sono dei rivali incredibili, specialmente in questa stagione Toprak è stato incredibile. Ho fatto il record di vittorie stagionali, però lui era sempre lì e ha tenuto aperto il campionato fino all’ultimo round. Le sue prestazioni sono state fantastiche e mi sono congratulato con lui, perché non si è mai arreso. Stagione meravigliosa, ho fatto belle battaglie con entrambi“.

Non c’è due senza tre, partirà favorito per la corona iridata anche nel 2024: “Già pressione per la pressione ora? Adesso è il momento di festeggiare e divertirsi. Domani abbiamo altre due gare e voglio chiudere il campionato con dei buoni risultato. L’anno prossimo ci saranno alcuni cambiamenti nel regolamento, vedremo come andrà. Non sento pressione, sono orgoglioso di quanto ho ottenuto in questi due anni. Tutto quello che arriverà sarà positivo, non penso a rivincere. Se ce la faccio bene, altrimenti sono felice se mi diverto con la moto“.

