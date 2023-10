Il passo mostrato nelle prove non era male, ma Fabio Quartararo continua a scontarsi con i soliti problemi della Yamaha. In qualifica non ha fatto meglio del decimo tempo e questo ha complicato la sua sprint race in Thailandia, dato che la M1 fatica a superare. Al traguardo è arrivato solo undicesimo, quindi zero punti conquistati. Da vedere come andrà la gara lunga di domani, i limiti della sua moto lo possono penalizzare nuovamente.

MotoGP Thailandia, Quartararo amareggiato dopo la Sprint

Quartararo al termine della giornata non può che essere deluso della sua performance odierna al Chang International Circuit: “Facciamo fatica a guidare dietro gli altri, non riusciamo a fare il nostro ritmo. Se guardate il passo che avevo ieri e stamattina, ero veloce. Stando dietro non possiamo farlo. Molto difficile fare un buon risultato così“.

Le difficoltà nel giro secco sono quasi una costante e lo costringono sempre a partire troppo indietro: “Facciamo sempre la sprint peggio della gara lunga. Non so cosa fanno gli altri. Vedendo il passo siamo vicino a loro, mentre in qualifica siamo sempre a 5-6 decimi o anche 1 secondo. Per me hanno molta più potenza e possono sfruttare molto di più la gomma. Quella che abbiamo qui è un po’ peggio, per questo noi siamo solo a 4 decimi“.

Foto: Yamaha MotoGP