Brad Binder in gran forma anche nella MotoGP Sprint appena disputata in Thailandia. Il pilota sudafricano è stato solidissimo protagonista per la corsa e ancora una volta ha portato il sorriso in casa KTM. Scattato dalla 5^ casella in griglia, s’è subito portato in zona podio e poi ha ingaggiato una lunga contesa per il 2° posto con Luca Marini. L’impressione è che i due si siano un po’ ostacolati, favorendo la fuga di Martin, ma Binder continua ad essere l’unico pilota KTM capace di inserirsi con sempre più costanza tra le Ducati. Vedremo domani, quel che è certo è che il #33 non vuole più accontentarsi di un “semplice” podio.

GP Thailandia, gli orari TV e streaming

Binder rilancia la sfida

Nonostante l’ottimo scatto al via, Brad Binder ha un po’ faticato a prendere il ritmo. Quando ci è riuscito però il problema è diventato Luca Marini. “È stato difficile da superare” ha ammesso l’alfiere di punta di casa KTM. Solo nelle tornate finali riesce ad avere la meglio sul pilota VR46, ma il rientro è tardivo: lo svantaggio da Martin era di oltre 2 secondi, alla bandiera a scacchi è diventato di circa 9 decimi. “Nel complesso sono abbastanza contento della mia gara, ma speriamo di trovare qualcosa di più per domani” ha poi aggiunto. Il programma odierno infatti era un altro: “Non volevo arrivare secondo, ma vincere.” Domani Binder ha un’altra occasione nella gara lunga ed è pronto per la sfida. “Oggi Jorge Martin ha fatto un lavoro incredibile, ma speriamo di rendergli la vita più complicata.”

Foto: KTM Images/Polarity Photo