Buona prestazione di Marc Marquez nella sprint race MotoGP in Thailandia. Ha conquistato il quarto posti finale, vincendo il duello con l’Aprilia di Aleix Espargaro e tenendosi dietro anche la coppia ducatista Bezzecchi-Bagnaia. Anche se il suo futuro sarà nel team Gresini, ci tiene a chiudere bene l’avventura in Honda e gare come quella di oggi lo esaltano.

MotoGP Thailandia, Marquez molto soddisfatto

Marquez si è presentato sorridente ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Mi sono divertito oggi, specialmente perché dall’inizio ho visto che il passo c’era. Anche il giro veloce l’ho fatto bene. Alla partenza mi sono sentito bene e alla fine con gomma usata sembrava anche andassi meglio. All’ultimo giro quando ho visto che Aleix sbagliava ci ho provato. All’ultima curva la mia moto va molto bene“.

La carcassa più dura della gomma posteriore aiuta? Marc risponde così: “Un po’, perché con questa gomma la Ducati non riesce a usare tutta la potenza, perché è più al limite. Ieri facevo molta fatica, ma non volevo cadere. Oggi avevo più confidenza e sono andato più all’attacco. Domani sarà maggiormente difficile, perché se guido come nella sprint race per tutta la gara è difficile“.

Marc sulla Ducati nel test a Valencia

Molti dovrebbero usare il pneumatico duro al posteriore domenica, però Marc ha un dubbio e potrebbe montare la media: “Devo guardare. Stamattina Bagnaia è andato molto forte con la dura. La nostra moto con la dura non va, devo provarla nel warmup e decidere cosa faccio“.

È stato confermato che l’otto volte campione del mondo potrà debuttare sulla Ducati Desmosedici GP nel test a Valencia dopo la fine del campionato: “Non è solo un giorno, si tratta di due mesi. Perché provo la moto prima di andare in vacanza, non provarla non sarebbe stato il top e devo ringraziare la Honda per avermi lasciato fare il test. Si vede che abbiamo un bellissimo rapporto e li ringrazio“.

Foto: Repsol Honda