Superbike, Bassani-Rinaldi ironizzano dopo l’incidente: “Questo non è calcio”

Grande delusione per Axel Bassani oggi in Gara 1 a Jerez. Scattato dalla quindicesima casella della griglia dopo delle qualifiche non brillanti, era stato bravo a recuperare posizioni e si era messo in lotta per fare un buon risultato. Purtroppo, un contatto provocato da Micheal Ruben Rinaldi in curva 9 lo ha fatto cadere e ritirare. Il riminese è stato punito con una long lap penalty, però è tanta la frustrazione del futuro pilota Kawasaki per l’episodio. Poteva chiudere i discorsi per il campionato indipendenti.

Superbike, dopo Barcellona ancora Bassani-Rinaldi

Bassani al termine della gara si è così espresso su quanto successo: “Sono partito bene e dopo un po’ di giri ho avuto dei problemi con la gomma anteriore. Ho cercato di gestire per arrivare vicino a Danilo, così da essere il titolo di migliore pilota indipendente. Ma Michael ha fatto un sorpasso non buono, mi ha toccato e sono finito sulla ghiaia. A volte succede, non è stata una buona mossa perché ho perso tanti punti. Vedremo come andrà domani. Perché sempre io e lui? Una domanda da fare a Michael, non a me“.

Axel e Rinaldi avevano già avuto un noto precedente a Barcellona, dove era stato il veneto a provocare la caduta dell’avversario dopo che in precedenza aveva subito un suo duro sorpasso. Anche in quel caso long lap penalty come sanzione e accuse reciproche. Stavolta il post-gara è stato diverso.

Axel e Michael si sono chiariti

Michael sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto ironica di loro due con Bassani che ha le mani sul suo collo e lui che ride. Il romagnolo, che sostituirà proprio Axel nel team Motocorsa nel 2024, ha anche scritto queste parole: “Questo non è calcio. Smettetela di parlare, ragazzi. Abbiamo parlato ed è tutto ok. Ci vediamo domani“.

Bravi entrambi a smorzare ogni eventuale polemica. Domani si torna a battagliare ed entrambi vorranno prevalere l’uno sull’altro, dato che si stanno giocando il quinto posto nella classifica generale. Il 24enne di Feltre ha solo 3 punti di vantaggio sul rivale, oggi ottavo al traguardo. Da seguire questo duello, sperando non succedano altri contatti rovinosi.

