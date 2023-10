La MotoGP Sprint è stata segnata da tante belle battaglie. Aleix Espargaro ne è stato uno degli agguerriti protagonisti: ha anche accarezzato la possibilità di salire sul podio, infine si è giocato il 4° posto con Marc Marquez. In un bilancio Aprilia difficile da tracciare dopo questa giornata possiamo dire che brilla il più esperto, che anche se si rammarica di qualche errore sul finale. Questo il significato del gesto di stizza di Espargaro sul traguardo, non contro l’alfiere Honda ma un rimprovero a se stesso. Un finale che è certo un’ulteriore motivazione per fare ancora meglio nella gara lunga di domani.

GP Thailandia, gli orari TV e streaming

Nettamente miglior Aprilia

Ricordiamoci sempre che è l’anno di transizione dopo l’addio alle concessioni per la casa di Noale, che comunque si fa lo stesso vedere. Certo però è più difficile spiegare ad esempio il weekend a due facce di Maverick Vinales, velocissimo fino a stamattina e poi scomparso nella Sprint, o Miguel Oliveira, che sembra aver perso la rotta e veleggia nelle ultime posizioni. Anche Raul Fernandez ha fatto fatica, come dimostra il 14° posto al traguardo. “Non so che dire… Ma mi rende orgoglioso essere il miglior pilota Aprilia” ha sottolineato Aleix Espargaro a DAZN España alla fine della gara breve. È conscio però del fatto che ancora manca qualcosa, nello specifico pecca in costanza, ma continua a lavorarci in ottica 2024.

La lotta per il podio

La nota lieta odierna in casa Aprilia quindi è certamente Aleix Espargaro, che ha visto subito l’occasione di battagliare per le zone alte e non s’è tirato indietro. Si rammarica però anche dei primi giri. “Marini era un po’ più lento, ho cercato di passarlo due volte ma sono andato largo e mi ha superato anche Binder.” Rimanere dietro a due moto gli ha un po’ complicato la vita, la sua RS-GP si muoveva tantissimo nella parte anteriore, ma nonostante tutto ha provato comunque un ultimo attacco per il podio. “Ho sbagliato e mi ha ripreso Marc, ma è stato un ultimo giro divertente.” Un’ultima tornata ricca di botte e risposte tra Espargaro e Marquez, finché l’alfiere Honda non ha avuto la meglio.

Espargaro spiega il finale

Come detto, una Sprint ricca di battaglie per decidere le altre posizioni. Martin è fuggito presto, ma dietro di lui gli altri piloti MotoGP non si sono risparmiati. Idem appunto Aleix Espargaro, beffato sul traguardo per soli 78 millesimi. Ma certamente il gesto finale non era per Marc Marquez, come ha spiegato lui stesso. “Ce l’avevo con me stesso” ha sottolineato Espargaro. “Sono andato largo nella curva 1, più avanti ho cercato poi di frenare a Cancun per avvicinarmi a Marini.” Lo spagnolo si bacchetta quindi per gli errori finali, anche se comunque ha messo a referto davvero una bella gara. Ora si guarda alla corsa di domenica, Espargaro non nasconde di volere il podio. Ce la farà? Poche ore ed avremo la risposta.

A late mistake from @AleixEspargaro dragged @marcmarquez93 into contention! ⚔️



The #93 took his chance at 4th place with both hands! 🤝#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/3fIr6NFy00 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 28, 2023

Foto: Aprilia Racing